聯合國：全球近4億名5歲以下童在家遭身心不當管教
聯合國兒童基金會（UNICEF）今晚表示，全球有近4億名5歲以下兒童在家中遭到從打屁股到侮辱等身心暴力管教，約占該年齡層的60%。
法新社報導，聯合國兒童基金會這項新估計反映2010年至2023年從100個國家收集的數據，涵蓋「體罰」和「心理攻擊」。
聯合國兒童基金會定義的心理虐待，包括對兒童大吼，或罵他們「笨」、「懶」；身體虐待則包括搖晃、毆打、打屁股，或任何目的在造成身體疼痛或不適，而不會造成受傷的行為。
聯合國兒童基金會表示，在這近4億兒童中，約有3.3 億遭到體罰。
即使越來越多國家禁止體罰兒童，仍有近5億名5歲以下兒童沒有受到法律保護而免於遭到體罰。
聯合國兒童基金會指出，超過1/4的母親或需負責任的成年人認為，要正確教育孩子，體罰有其必要。
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