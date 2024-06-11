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新航亂流1死數十傷 乘客全額退費輕傷賠32萬

中央社／ 新加坡11日綜合外電報導

新加坡航空公司一架客機5月遭遇嚴重亂流，導致1人喪命，數十人受傷。新加坡航空今天表示已對乘客提出賠償方案，將退還機票費用，輕傷者獲賠1萬美元（約新台幣32.6萬元）。

路透社報導，新航表示，受到輕傷的乘客獲賠1萬美元（約新台幣32.6萬元），重傷者則可商議符合其特定需求的賠償金額。

聲明說：「經醫學評估受傷嚴重需長期醫療護理及尋求經濟援助的乘客，將獲得2萬5000美元（約新台幣81.6萬元）的賠償金預付款，以因應他們迫切的需求。」這將納入最終和解方案。

從英國倫敦飛往新加坡的新航SQ321班機5月21日飛越緬甸時，遭遇新航所謂的突發性劇烈亂流， 一名73歲的乘客疑似心臟病發身亡，另有數十人受傷。飛機後來改道，並緊急降落在泰國曼谷

乘客表示，當時機組人員和沒有繫安全帶的乘客都飛離了座位或地板，猛烈撞到機艙天花板，撞破一些地方。曼谷一家收治乘客的醫院表示，受傷部位包括脊髓、腦部及頭骨。

這架班機是5月20日起飛，根據新航說法，截至6月4日，即事發逾兩週後，仍有20名乘客在曼谷的醫院接受治療。路透社詢問目前更新人數，但新航未立即回應。

新航表示，將會退還機票費用給搭乘這架班機的所有乘客，並依歐盟或英國的規定給予延誤補償。

新加坡交通部初步報告說，重力快速變化和高度驟降54公尺，很可能會導致乘客和機組人員騰空。

報告還說，飛機當時很可能飛越「對流活動正在發展」的地區，這是指惡劣天氣的發展。

當時機上搭載211名乘客，包括許多澳洲人、英國人和新加坡人，以及18名機組員。

這起事件讓安全帶措施成為焦點。航空公司建議乘客全程繫上安全帶，但通常會允許乘客在正常飛航的情況下解開安全帶。

新加坡航空 新航 曼谷

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