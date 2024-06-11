日本毒性休克症候群病例創新高 官方關注疫情動向

日本今年到6月2日止已累計977例因感染化膿性鏈球菌（也稱A型鏈球菌）引發毒性休克症候群（STSS）患者，創統計以來新高，官方表示有必要持續關注疫情動向。

日本政府厚生勞動省官網今年3月公布的資訊指出，化膿性鏈球菌（Streptococcus pyogenes）一般來說是引發急性咽炎等疾病的細菌，而毒性休克症候群作為化膿性鏈球菌罕見引發的重症為人所知。

這份資訊還指出，有關預定前往日本的人士，不必因這種疾病的流行取消行程，希望大家在旅程中採取保持手指衛生及咳嗽禮儀等基本防疫對策。

日本放送協會（NHK）報導，毒性休克症候群主要是感染化膿性鏈球菌後，引發手腳壞死及多重器官衰竭等的一種傳染病，患者多為30多歲以上，有些病例甚至可能因症狀急速惡化導致死亡。

日本國立傳染病研究所表示，今年截至6月2日止，已累計977例毒性休克症候群患者，是去年同期約2.8倍。去年共有941人感染創開始統計後的新高紀錄，而今年至今的累計病例數又續創新高。

傳染病專家、日本東京女子醫科大學教授菊池賢說，雖然許多毒性休克症候群病例被認為是因為細菌從傷口侵入引發，但也有不清楚詳細傳染途徑的病例，有時候症狀會因為跌倒等碰撞快速發展。

菊池建議，如果發生腫脹快速擴散、發高燒或意識不清等情況，必須盡速送醫治療。

厚生勞動大臣武見敬三今天在記者會上說，有關毒性休克症候群病例，不僅在日本，連國外也都有增加趨勢，有必要持續關注疫情動向。希望民眾注意手指衛生、咳嗽禮儀、傷口清潔處理，及基本的防止感染對策。

衛生福利部疾病管制署日前說明，A型鏈球細菌是常見細菌，通常透過飛沫及接觸傳播，好發於3到15歲兒童及青少年，藉飛沫或接觸傳染，潛伏期約1到5天；臨床表現包括發燒、喉嚨痛、扁桃腺發炎等，嚴重可能導致化膿性扁桃腺炎、草莓舌、皮疹等全身性感染，又被稱作「猩紅熱」；經抗生素治療，症狀多可在1到2天內緩解。

此菌又被稱為「食人菌」，疾管署表示，是因除感染喉嚨外，還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若更深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎；另外，會引起鏈球菌毒性休克症候群，導致多臟器衰竭，進而引發休克死亡。