禽流感疫情嚴峻 澳洲超市限購雞蛋
澳洲主要超市Coles開始限購雞蛋，因為禽流感疫情擴散，擔心雞蛋供應短缺。
Coles發出新聞稿，除了要西澳之外，其他各州的Coles超市，將限制顧客一天最多只能買兩盒雞蛋。
上周在維多利亞州有第五個養雞場驗出高致病的H7N3禽流感病毒株。澳洲廣播公司報導，現在維州已將逾50萬雞隻安樂死，每天銷毀45萬顆蛋，以防堵病毒擴散。
自上個月發現第一個案例後，感染病毒的養雞場已建立檢疫區，嚴格限制鄰近區域內雞隻、飼料與設備的移動。
近年H7N3病毒在全球威脅著野生鳥類與哺乳動物間，但之前未在澳洲出現。澳洲農業部長華特周一（10日）說，澳洲的雞蛋仍可安心食用，沒有受感染雞蛋進入供應鏈的風險。
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