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王毅出席金磚國家外長會議 稱要以大金磚抗小圈子

中央社／ 台北11日電

中國外交部王毅在俄羅斯出席金磚國家外長會議，指當前個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治「小圈子」，金磚國家要充分發揮「大金磚」的戰略意義和政治效果，將金磚打成新型多邊合作機制

中國外交部11日發布，當地時間10日王毅在俄羅斯下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）出席金磚國家外長會晤。

王毅會中發言，指過去一年金磚國家以擴員開啟「全球南方」聯合自強新紀元。擴員後的金磚占全球人口近一半、全球貿易1/5，經濟總量按購買力平價計算已超七大工業國集團（G7）。今年第一季，中國對金磚國家進出口年增超過11%。金磚國家在20國集團（G20）等多邊機制中共同捍衛發展中國家權益。

王毅表示，當前個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治「小圈子」，公然抵制聯合國安理會決議，侵蝕多邊機制權威性。經濟問題政治化、泛安全化甚囂塵上，單邊制裁、科技壁壘有增無減。

他表示，面對促進世界多極化和維護單極霸權兩種力量的較量，面對經濟全球化和「逆全球化」兩種取向的碰撞，未來要充分發揮「大金磚」的戰略意義和政治效應，將金磚打造成基於新興市場和發展中國家、面向全球、開放包容的新型多邊合作機制。

他表示，未來要在重要國際議程中點亮「南方時刻」，促進發展中國家數位經濟、人工智慧等建設。

他又指，要堅定推動加薩立即實現全面、可持續停火，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，重啟「兩國方案」，實現中東地區持久和平。烏克蘭危機仍在延宕，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的真正和會。

他表示，要充分發揮「大金磚」資源和市場優勢，發揮金融、貿易、能源、糧食、創新合作等作用。中方成立了「中國一金磚國家人工智能發展與合作中心」，推動加強產業對接等合作，及確保10月金磚喀山峰會取得豐碩成果。

報導表示，與會各國就金磚合作及國際地區熱點問題深入交換意見，並發表「金磚國家外長會晤聯合聲明」。

王毅與會期間，分別會見了寮國副總理兼外長沙倫賽（Saleumxay Kommasith）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、巴西外交部長維艾拉（MauroVieira）、南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）、衣索比亞外長塔耶（Taye Atskeselassie）、伊朗代理外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）。

外交部 機制 王毅

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