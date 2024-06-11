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4美國大學講師在中國遭砍傷 校方稱為嚴重事件

中央社／ 北京11日綜合外電報導

根據美國國務院與愛荷華州康奈爾學院說法，4名在中國進行交流的美國大學講師據傳在一座公園裡遭人持刀刺傷，校方形容這是一起「嚴重事件」。

法新社報導，這4人是愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）的講師，正在中國進行學術交流。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這群康奈爾學院的教職人員在訪問中國一所夥伴大學時遭遇攻擊。康奈爾學院發言人維瑟（Jen Visser）告訴CNN，這起砍人事件發生在吉林市，夥伴學校是北華大學。

愛荷華州國會代表米勒－米克斯（MariannetteMiller-Meeks）在社群平台X上表示：「我們正在透過適當管道因應，並要求與美國大使館就適當事宜進行交談，以確保受害者首先獲得優質的照護，然後以醫療可行的方式離開中國。」

愛荷華州眾議員辛森（Ashley Hinson）在社群平台X上發文表示，康奈爾學院教職人員遭到「殘忍刺傷」，令她感到「非常震驚」。

愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）說，正在「與愛荷華州的聯邦代表與國務院保持聯繫，以因應這起駭人聽聞的攻擊事件」。

她又說：「請為他們的完全康復、安全歸來以及他們的家人祈禱。」

美國國務院發言人表示，「注意到中華人民共和國吉林市發生砍人事件的消息」。這起事件據信是在10日發生。

吉林省有關當局尚未對這起攻擊發表評論。

國務院 社群 美國

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