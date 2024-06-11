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加拿大擴大調查外國介選 議員叛國罪嫌也將列入

中央社／ 渥太華10日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天屈服於反對黨壓力，將把針對外國介入選舉的調查範圍，擴大到部分議員因與外國政府秘密合作的叛國罪嫌。

法新社報導，上週一份經過大量編輯的國家安全委員會報告披露後，國會議員敦促杜魯道的自由黨（Liberal）政府公布名單。

這份報告還聲稱中國和印度干預了加拿大政黨黨魁競選活動，包括杜魯道的主要競爭對手、保守黨（Conservative Party）黨魁博勵治（Pierre Poilievre）選戰。

國會議員預計明天將通過反對黨動議，要求早已在查外國干預加拿大2019年和2021年選舉情事的獨立調查範圍，納入檢視可能的叛國行為。

這項調查由法官何格（Marie-Josee Hogue）在去年9月展開。

杜魯道表示：「我認為，我們繼續以所需的嚴肅態度對待外國干涉，這一點極其重要。」

反對黨動議對政府不具約束力，但杜魯道表示，自由黨將與反對黨一起投票，要求何格進一步調查這些指控，好讓「加拿大人對民主的完整性有信心」。

加拿大 議員

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