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兩架海鷹墜毀7人失聯 日本海上自衛隊認定殉職

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本海上自衛隊今年4月發生兩架海鷹直升機在訓練時墜毀，儘管事發後持續搜救，但鑒於失聯者生存可能性低等情況，海上自衛隊今天宣布失聯7人殉職。這起事故總計造成8人罹難。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，4月20日晚間在進行反潛訓練時因碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。

經過長時間搜救，海上自衛隊認為事發至今已近兩個月，失聯者生存可能性低，今天宣布失聯7人殉職。因此，這起兩機墜毀事故共造成8人罹難。

海上自衛隊將於本月下旬舉行葬禮，並為殉職8人晉階1級。

儘管宣布失聯者殉職，但海上自衛隊仍將持續搜索7人遺體及墜海機體，並分析已尋獲的飛航紀錄器（Flight Recorder），查明失事確切原因。

防衛大臣木原稔今天受訪時說，雖然相關人員努力搜救，但十分遺憾最後造成如此狀況。一想到失去重要親人的家屬就令人萬分悲慟，也祈求死者安息。

木原說，在查明事故原因及努力防止類案再度發生同時，為回應民眾付託及鼓舞隊員團結一致持續達成國防任務，「我身為防衛大臣會站在第一線全力以赴」。

失聯 自衛隊

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