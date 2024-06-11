印太緊張外部威脅增 小馬可仕：菲國應做好準備

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，印度太平洋緊張局勢升溫下，外部威脅更加顯著，菲律賓應為所有可能性做好萬全準備。

路透社報導，小馬可仕赴菲律賓北部伊薩貝拉省（Isabela）一處軍營發表演說。他在這個與台灣隔海相望的省分告訴官兵，菲律賓因地理位置鄰近台灣而置身中國利益領域之內。

根據菲律賓總統府今天發布的聲明，小馬可仕昨天在這場演說中說：「外部威脅如今更為顯著，讓人更加擔憂，這就是我們必須做好準備的原因。」

小馬可仕表示，菲律賓並不試圖奪取領土，也不打算重劃包括專屬經濟區在內的主權領土線。他並說，菲律賓致力自衛之餘也從事外交接觸。

中國駐菲大使館並未立即回覆路透社置評要求。

菲律賓與中國之間的領土爭端存在已久。中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，而南海是每年超過3兆美元的船運貿易重要通道。

海牙常設仲裁法院於2016年宣布中國的聲索無效，但北京方面拒絕接受這項決定。