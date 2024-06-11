當街行凶！陸吉林省發生4美國人遭砍重傷事件 美要求讓人活著離開

美國哥倫比亞廣播公司新聞CBS報導，美國國務院證實，4名美國人10日在中國大陸吉林省遭人持刀砍成重傷，當場倒臥血泊，畫面極其血腥，美方已要求中方保護受害人獲得妥善治療，並且安全離開中國。

4名美國愛荷華州的大學講師，10日遊覽吉林省吉林市北山公園，遭遇暴徒光天化日下持刀猛刺。

由於事發突然，4人皆被刺成重傷，血流滿地的畫面相當驚悚。

康納爾學院（Cornell College）院長布蘭德（Jonathan Brand）表示，4名講師透過合作計畫到當地授課。事發時，講師們在中國當地校方陪同下參觀公園，沒想到無預警遭刺傷。

美國愛荷華州眾議員辛森（Ashley Hinson）稱4人被「殘忍刺傷」，議員米勒─米克斯（Mariannette Miller-Meeks）也已要求中方保護美方人員獲得妥善治療，並且安全離開中國。