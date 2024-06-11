快訊

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

開槍了！北韓「侵犯」軍事分界線 南韓軍急發警告射擊驅回

當街行凶！陸吉林省發生4美國人遭砍重傷事件 美要求讓人活著離開

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
4名美國人10日在中國東北吉林省遭持刀砍成重傷。取自YouTube
4名美國人10日在中國東北吉林省遭持刀砍成重傷。取自YouTube

美國哥倫比亞廣播公司新聞CBS報導，美國國務院證實，4名美國人10日在中國大陸吉林省遭人持刀砍成重傷，當場倒臥血泊，畫面極其血腥，美方已要求中方保護受害人獲得妥善治療，並且安全離開中國。

4名美國愛荷華州的大學講師，10日遊覽吉林省吉林市北山公園，遭遇暴徒光天化日下持刀猛刺。

由於事發突然，4人皆被刺成重傷，血流滿地的畫面相當驚悚。

康納爾學院（Cornell College）院長布蘭德（Jonathan Brand）表示，4名講師透過合作計畫到當地授課。事發時，講師們在中國當地校方陪同下參觀公園，沒想到無預警遭刺傷。

美國愛荷華州眾議員辛森（Ashley Hinson）稱4人被「殘忍刺傷」，議員米勒─米克斯（Mariannette Miller-Meeks）也已要求中方保護美方人員獲得妥善治療，並且安全離開中國。

美國 議員

延伸閱讀

貓媽帶娃心累躲窗台仍遭奶貓追殺繼續吵！牠眼神死向主人求助：鏟屎的快救我

米克斯汪被嫌一臉跩樣「長太欠扁」丟包收容所！所方為牠辦認養會卻還是沒人要

逛夜市「隨手撸一把浪浪」！情侶檔被牠跟蹤6km還擋路不給走 逆轉結局曝光

乳牛貓「躺平繞著窩跑操場」還趁機騷擾剛結紮虎斑 網看傻：你的地心引力呢？

相關新聞

北韓挑戰軍事分界線！南韓軍急發警告射擊驅回

韓聯社報導，南韓合同參謀本部11日證實，北韓軍隊9日曾「侵犯」軍事分界線（MDL），南韓軍隊實施警告射擊將之擊退。

當街行凶！陸吉林省發生4美國人遭砍重傷事件 美要求讓人活著離開

美國哥倫比亞廣播公司新聞CBS報導，美國國務院證實，4名美國人10日在中國大陸吉林省遭人持刀砍成重傷，當場倒臥血泊，畫面...

日本再生能源前哨戰開打 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

綠電轉型成為全球企業競爭指標之一，能否低成本且穩定取得再生能源，影響國家和企業競爭力。日本再生能源爭奪前哨戰已開打，日媒指出，外國勢力如台積電在熊本設廠，就像是跨國爭取綠色能源的行動。而台積電在台灣的生產據點，再生能源使用比率僅5%。...

奧航客機降落前遇亂流！冰雹砸壞駕駛艙前玻璃 機長急發Mayday

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧地利航空（Austrian Airlines）10日證實，一架空中巴士A320客機9...

極右派抬頭 圖解歐洲議會改選席次變化

歐洲議會迎來5年1次的選舉，各國在6-9日陸續投票，選出新一屆720名歐洲議員。紐約時報等外媒9日報導，初步投票結果顯示中間派政團仍擁有明顯多數、獲過半的400多席。極右派政黨在歐盟兩大國德、法大有斬獲，綠黨席次則銳減，使歐洲議會出現右傾。

歐洲議會右傾…衝擊德法政局 馬克宏解散國會

五年一度的歐洲議會議員選舉自六日至九日進行投票。紐約時報等外媒九日報導，部分投票結果已公布，顯示中間派的政團準備減少部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。