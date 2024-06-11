馬拉威副總統搭乘軍方飛機失聯 當局展開搜救

中央社／ 里朗威10日綜合外電報導

非洲國家馬拉威的總統辦公室發布聲明指出，一架載有馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）和其他9人的軍方飛機失去聯繫，當局正展開搜救行動。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，馬拉威總統辦公室的聲明提到，這架馬拉威國防軍的飛機今天早上從首都里朗威（Lilongwe）起飛後就「消失於雷達上」。

航空當局官員無法聯繫到該架軍方飛機後，馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）就下令展開搜救行動。

這架飛機原定當地時間上午10時過後，要降落在馬拉威北部的姆祖祖國際機場（Mzuzu InternationalAirport）。

近來頻傳國家領袖遭遇航空事故，就在5月19日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機遭遇惡劣天候，墜毀於國內西北部山區，萊希因此遇難身亡，享壽63歲。

伊朗 馬拉威

延伸閱讀

機鼻砸沒了！冰雹來襲2分鐘乘客尖叫 「駕駛艙窗破裂」機長求救

伊朗批6人參選總統 5人屬保守派 強硬派前總統受阻

服務犬搭飛機擠在狹小座位裡睡不安穩！旁邊陌生乘客「暖心幫墊枕頭」讓牠好好放鬆

想睡個好覺又討厭遇亂流？旅遊專家曝搭機愛訂經濟艙這些座位

相關新聞

歐洲議會右傾…衝擊德法政局 馬克宏解散國會

五年一度的歐洲議會議員選舉自六日至九日進行投票。紐約時報等外媒九日報導，部分投票結果已公布，顯示中間派的政團準備減少部分...

3女領袖競合 決定歐洲分合

歐洲議會選舉初步結果顯示，雖然極右派大有斬獲，由歐盟執委會主席范德賴恩領導的中間偏右聯盟「歐洲人民黨」仍為最大黨且席次增...

馬克宏的政治豪賭 恐淪左右共治

法國總統馬克宏和德國總理蕭茲是此次歐洲議會選舉的最大輸家，馬克宏所屬的中間派「復興歐洲」黨團得票率，不到雷朋的極右派政黨...

歐盟保護主義興起 對陸貿易更硬

歐盟議會選舉結果重劃議會政治版圖，未來五年勢必在歐洲政策制定上扮演更吃重角色。美國財經媒體ＣＮＢＣ認為，可能影響歐盟政策...

歐洲極右派強勁表現 川普陣營大受鼓舞

紐約時報九日報導，歐洲極右派此次的強勁表現，甚至很可能在大西洋彼岸的美國引發迴響，可以預料將鼓舞臭味相投的忠於美國前總統...

協防沙國 美沙將簽防禦條約

華爾街日報九日獨家報導，美國和沙烏地阿拉伯接近敲定一項里程碑性質的（共同）防禦條約，該條約將使美國有義務協防沙國。美沙兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。