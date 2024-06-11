馬拉威副總統搭乘軍方飛機失聯 當局展開搜救

非洲國家馬拉威的總統辦公室發布聲明指出，一架載有馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）和其他9人的軍方飛機失去聯繫，當局正展開搜救行動。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，馬拉威總統辦公室的聲明提到，這架馬拉威國防軍的飛機今天早上從首都里朗威（Lilongwe）起飛後就「消失於雷達上」。

航空當局官員無法聯繫到該架軍方飛機後，馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）就下令展開搜救行動。

這架飛機原定當地時間上午10時過後，要降落在馬拉威北部的姆祖祖國際機場（Mzuzu InternationalAirport）。

近來頻傳國家領袖遭遇航空事故，就在5月19日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機遭遇惡劣天候，墜毀於國內西北部山區，萊希因此遇難身亡，享壽63歲。