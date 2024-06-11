在德華人如何看德國的歐洲議會大選結果？

（德國之聲中文網）本屆歐洲議會選舉總共選出720個議席。按人口比例，德國擁有96個議席。

初步選舉結果顯示，德國基民盟和基社盟組成的聯盟黨在德國獲得30%的選票，贏得29個議席。極右翼選項黨獲15.9%的選票，贏得15個議席，比上屆歐洲選舉時增加6個議席。

作為現任執政黨之一的德國社民黨只獲得13.9%的選票，所得議席為14個，比上屆減少2個。另一個現執政黨綠黨的支持率11.9%，贏得12個議席，比上屆減少6個。

2023年9月26日才成立的莎拉·瓦根克內希特聯盟獲得6.2%的選票，贏得6個議席。現任執政黨之一的自民黨獲5.2%的選票，贏得5個議席。左翼黨獲得2.7%的選票，贏得2個議席。其它12個議席由自由選民黨、伏特黨等小黨派獲得。

對於這次大選結果，尤其是選項黨支持率的增加以及莎拉·瓦根克內希特聯盟的崛起，在德國生活了20多年、目前居住在杜塞爾多夫的張女士感到有些不安。她說，"我沒有入籍，沒有選舉權，基本上是看看熱鬧，吐吐槽。選項黨有很多負面醜聞，但支持率居然這麼高，讓我有些感慨，擔心種族主義問題。選項黨的理論讓外國人很不舒服，但其政客對疫情、對難民的演講可能比較蠱惑人心。對於莎拉（莎拉·瓦根克內希特聯盟的創建人，編者注），我現在很想了解她的主張是什麼，她的黨為何成長得這麼快，背後得選民是什麼年齡段的。杜塞爾多夫今年的狂歡節就有很多花車是搞笑莎拉的，沒想到支持她的人還不少。"

生活在波恩附近小城聖奧古斯丁的薛先生認為，在德國人現在都了解選項黨是什麼樣的政黨，輿論對極右翼都比較警惕的情況下，選項黨還是取得近16%的支持率，令他感到很吃驚。他說，”我沒想到選項黨獲得的支持率這麼高，我本以為這樣的政黨是不為大眾所接受的。我平時知道有些人對現狀不是特別滿意，包括物價上漲、俄烏戰爭造成的不穩定因素等等，而右翼政黨會拿這些事來做文章，有些人會被他們忽悠。以前的民調顯示，會有人支持選項黨，但支持率並沒有這麼高。這說明一個什麼問題呢？我想這說明有些人表面上是反對選項黨的，但投票時卻用實際行動去支持選項黨。這是令我覺得細思極恐的。“

本次歐洲議會大選中，極右翼的德國選項黨成為支持率排第二的黨派，在德國東部一些州的支持率甚至排第一。居住在威廉港的德籍華人劉女士在德國生活了十幾年，先生是德國人。她認為，極右翼勢力支持率在德國，尤其是東部地區上升這樣的選舉結果跟德國目前的經濟狀況有很大關系，而假信息的傳播也助長了這一趨勢。她說："最近幾年，尤其是經濟方面的問題導致德國的排外情緒比較高。最近幾年假信息的傳播也有很不好的影響，容易讓一些人產生極端的情緒和想法。當然，這種情況也是看地區。我工作的地方和我周圍的鄰居沒有排外的問題。但我覺得目前的趨勢是比較危險的。如果任其發展的話，有歷史重蹈的可能。"劉女士定居德國前曾在這裡留學多年，她說，就目前的情況來看，她倒不會勸阻在中國的朋友送孩子到德國來留學："我肯定會給他們介紹這裡的情況。但我並不會覺得安全是個問題，因為每個地方都有不安全的因素。"

來自台北的吳女士在德國生活了30多年，她說，"朋友如果要來，我們會基於安全因素，建議他們考慮在德國停留的地區。因為我個人的經驗就是東部右翼黨派比較猖獗。歐洲議會選舉中右翼黨派抬頭的趨勢並非現在突然出現的情況。德國一些年來已經有這樣的趨勢。默克爾2015年開放難民政策後，德國有些本地人偏向右翼是他們覺得自己的生活，生活條件因為難民增加而受到威脅。如果有些人眼光不是那麼開闊，就會把這種狀況歸罪到難民身上。這是執政者必須要面對的一個問題。當然，有很多德國當地人是反對右翼黨派的。我認為，對德國這樣一個移民國家來說，難民政策是政界面臨的很大的一個課題。在開放難民的同時，要有配套政策。"

生活在德國北威州科尼斯溫特（Königswinter)的德籍華人唐女士對這次歐洲大選的結果不感到意外，但她並不感到擔心。她說："我覺得在意料之中。選項黨在目前的情況下贏得了些選票，主要是因為難民問題，還有現在經濟狀況不好。如果下屆執政黨能夠解決或緩解這些問題，那麼我認為選項黨的選票會掉下去，執政黨的選票會上去。"

她認為，此次選舉反映出難民問題、經濟問題比較突出的情況下德國政黨光譜的變化，比如莎拉·瓦根克內希特聯盟的興起，但她對德國的民主制度能夠阻擋極右翼或激進派的擴張還是很有信心。"我反對黑德國的假消息，這是有目的的。民主制度還是目前所有制度中優點最多的。"

生活在杜塞爾多夫的張女士也認為，盡管德國選項黨支持率上升，但"一個黨派的立場不能代表一個國家"，"作為在德國生活了20多年的外國人，我對這個制度的安全感還是有的，對德國的公平意識、大家基本機會平等的大方向我是很信任的。"

德國在本屆歐洲議會大選的投票率高達64.8%，是兩德統一後歷屆選舉中投票率最高的一次。今年，16歲和17歲的德國青少年第一次有權參與歐洲議會大選的投票。

生活在波恩的德籍華人洪女士和她的德國先生這次沒有去參加歐洲議會大選投票。她說，"我們的主要問題是不知道選誰，覺得沒有合適的人選。"唐女士則一家四口都去投了票。她的先生是德國人，兩個孩子在德國出生。她說，"我們的4張選票肯定是投給不同的黨派。這在民主社會是很正常的。我們有時也會討論，但不會完全改變各自的觀點。這就是民主，大家可以討論、可以爭論，都有發言權。"

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