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歐洲極右派強勁表現 川普陣營大受鼓舞

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐約時報九日報導，歐洲極右派此次的強勁表現，甚至很可能在大西洋彼岸的美國引發迴響，可以預料將鼓舞臭味相投的忠於美國前總統川普政治勢力。

華盛頓郵報報導也，法國總統馬克宏及德國總理蕭茲的處境，就和正與「川普主義者」（Trumpist）運動奮戰的美國總統拜登類似，而該運動就是以美國前總統川普為首。

川普主義者運動的主要訴求，與歐洲極右派的反移民和「反覺醒」主義論調一致。有分析家認為，極右派這次在歐洲議會席次大增，可能振奮幾乎篤定成為今年共和黨籍總統候選人的川普。

但從中間派仍穩居歐洲議會多數來看，華郵專欄作家小狄恩則樂觀認為，除極右翼政黨的支持者，歐洲「幾乎沒有川普主義者」，歐洲人似乎比美國人更了解美國民主面臨的威脅。

川普 美國 運動

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