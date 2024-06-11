歐洲議會右傾…衝擊德法政局 馬克宏解散國會

五年一度的歐洲議會議員選舉自六日至九日進行投票。紐約時報等外媒九日報導，部分投票結果已公布，顯示中間派的政團準備減少部分席次，但仍在共七二○席的歐洲議會擁有明顯多數、獲過半的四百多席。極右派政黨在歐盟兩大國德、法大有斬獲，綠黨席次則銳減，除將使歐洲議會出現右傾跡象，也衝擊德法兩國政府。

紐時和華爾街日報等報導，中間派加上中間偏右、偏左的陣營預計掌握四○七席，即約五成七席次，讓主流的親歐盟政黨可望掌握布魯塞爾大權。不過，右翼民族主義政黨預料囊括約一五五席，可能讓極右派成為干擾歐洲主流建制派的力量，凸顯過去十年來極右勢力勁頭方興未艾。

改選結果在法國引發政治地震。雷朋領導的極右派政黨國民聯盟在法得票率約三成一，是總統馬克宏領導的中間派復興黨的兩倍，後者得票未達一成五。馬克宏隨後宣布解散國會提前改選，表示由於極右派政黨得票共近四成，「我不能顯得像是什麼都沒發生」。

此決定被視為政治豪賭。面對卅日將舉行第一輪改選投票，雷朋想乘勝追擊，她說已準備好扭轉國家局勢、捍衛法國人民權益，並結束大規模移民。這次的結果可能使雷朋在二○二七年總統大選，挑戰法國主流政黨的聲勢達到高峰；屆時，馬克宏將因任期限制不能再競選。

吞苦果的還有德國總理蕭茲。極右派德國另類選擇黨雖受到主要候選人助理被控捲入北京情蒐案的影響，支持率還是從二○一九年的一成一增至約一成六，得票僅次於在野的基民盟，蕭茲的社民黨成為老三。此結果可能在當前德國聯合政府注入不確定性。適逢德國明年將改選國會，聯合政府已日益躁動，內部也有人呼籲提前大選，執政黨將於今年稍晚地方選舉再受考驗。

目前歐盟廿七國有七國是右翼政黨執政或領導聯合政府。義大利總理梅洛尼是歐盟保守領袖佼佼者，她的義大利兄弟黨預計得票居首、拿下逾兩成八選票。梅洛尼二○二二年掌權時力主反移民，但現在淡化極右派背景，目前在歐盟受到中間偏右、強硬右派兩邊拉攏結盟。

鑒於中間偏右席次仍最多，隸屬基民盟的歐盟執委會主席范德賴恩預計迎來第二任期；她須獲得廿七國領袖支持和歐洲議會首肯。未來歐洲議會和執委會將要應對俄羅斯持續侵烏、美中競爭引發全球貿易緊張、美國前總統川普可能回鍋和氣候問題。