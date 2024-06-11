馬克宏的政治豪賭 恐淪左右共治

法國總統馬克宏和德國總理蕭茲是此次歐洲議會選舉的最大輸家，馬克宏所屬的中間派「復興歐洲」黨團得票率，不到雷朋的極右派政黨「國民聯盟」一半。馬克宏九日公開承認失敗，並宣布解散國民議會改選，投下選後第一枚震撼彈。英國金融時報報導形容這是他令人意想不到又吃驚的賭注。

馬克宏做此政治豪賭的主因，可能與雷朋九日在開票後表明「我們準備讓國家（法國）轉向」有關。她還說，「我們準備捍衛法國利益，停止大規模移民」。

馬克宏九日直言，他認為有必要再直接訴諸法國選民，以平息法國國會內部的激烈辯論，並確定國家方向。法國總統府艾里賽宮高官指稱，其實馬克宏早已思考如何解決議會僵局。

馬克宏政治盟友、中間派政治人物白胡說，馬克宏旨在透過國會選舉，詢問選民一個問題，即法國是否自認為是極右國家，以化解政治僵局。

這次歐洲議會選舉結果顯示，馬克宏高唱歐洲統合、戰略自主，以及大打歐洲安全遭俄羅斯威脅的恐懼牌，選民並不埋單。法國選民關心的是移民失控、治安及通膨，法國農民更不滿歐盟的環保政策影響其生計。

巴黎政治學院學者魯班說，馬克宏決定改選國會，可能使他淪為與國民聯盟「左右共治」。但若他不做此決定，極右派勢力可能將更壯大，造成下屆二○二七年法國總統大選前的政局對他更不利，國民聯盟可能因此奪下總統大位。

分析家認為，馬克宏可能希望其中間派聯盟在國會改選後，收復在前年大選喪失的絕對多數席次，並為他剩餘三年的總統任期挹注新動力。抑或馬克宏的中間派將與傳統的右翼共和黨，甚至左翼社會主義者結盟，建立反極端主義聯盟，以防堵雷朋。