歐盟保護主義興起 對陸貿易更硬

歐盟議會選舉結果重劃議會政治版圖，未來五年勢必在歐洲政策制定上扮演更吃重角色。美國財經媒體ＣＮＢＣ認為，可能影響歐盟政策的轉變，包括右派政黨預料會主張加強邊境控管，對來自歐盟以外國家的移民採取更強硬的態度。

在生活成本危機和經濟成長乏力的壓力下，氣候政策可能面臨更大阻力。倫敦智庫皇家國際事務研究所歐洲項目研究員歐洲項目高級研究員范瑞表示，落實歐盟的碳中和計畫的綠色新政，如今面臨風險。歐洲議會已放寬若干立法，以安撫右翼阻力。

對俄烏戰爭，受若干和俄羅斯關係較密切的歐盟成員國影響，歐盟對烏支持將面臨考驗。花旗分析師認為，歐洲有些極右派和極左派政黨，與俄國和中國大陸關係密切，這可能使這些政黨更易阻撓國防支出，這些人也反對美國在歐洲的影響力，這可能使其支持歐洲較自主的國防架構。

另外，歐盟產業策略可能生變，在美國緊密盟友和重要貿易夥伴中國間，保持微妙平衡。

商業風險分析公司維里斯科楓園分析師提到，歐盟可能持續專注高科技和綠色產業，並續推去年歐洲晶片法及關鍵原材料法，同時可能對中國進口產品採強硬態度。新歐盟領導高層與議會很可能持續強化保護主義、介入策略性產業的趨勢，但歐盟仍將是仰賴對外貿易的開放經濟體。