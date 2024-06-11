協防沙國 美沙將簽防禦條約

華爾街日報九日獨家報導，美國和沙烏地阿拉伯接近敲定一項里程碑性質的（共同）防禦條約，該條約將使美國有義務協防沙國。美沙兩國官員說，該條約草案以美日安保條約為藍本，將使沙國成為阿拉伯世界唯一與美國締結正式防禦條約的國家。

由於美籍沙裔記者哈紹吉二○一八年十月遭殺害，使美國總統拜登曾在二○二○年大選選戰時，揚言他成為白宮主人後將使沙國淪為國際棄兒並付出代價。如今拜登政府可能與利雅德達成防禦條約，顯示拜登對沙國政策出現顯著轉變。

前美國中東談判代表、華府智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩＰ）中東專家米勒指出，該條約將是自一九六○年修訂美日安保條約以來，美國首度簽署具法律拘束力的共同防禦條約，也是美方首次和威權國家簽這類協議。

美國將承諾在沙國遭攻擊時協防，而作為交換，沙國將對美國開放領空與領土，以維護美國及其在該地區的夥伴利益。美沙官員還透露，該條約也將禁止中國大陸在沙國境內設立軍事基地，或與沙國進行安全合作。

美沙安全聯盟將提升沙國在中東地區的地位，並鞏固美國在該地區的軍事作用。自去年十月巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊以色列以來，中東情勢持續動盪。該協議還將鞏固沙國的國防能力，但也可能使沙國與伊朗間的緊張關係升高。以伊斯蘭教什葉派為主的伊朗，正與該教遜尼派為主的沙國競奪中東主導權，並向俄羅斯靠攏。

不過，美沙官員坦言，該條約也希望促進目前陷入僵局的以、沙關係正常化進程。該報導稱，該條約最終能否達成協議，取決於以色列是否承認巴勒斯坦國建國，還有是否同意結束以哈戰爭。但鑒於近幾月來停火談判未見成果，以色列八日又大動作突襲加薩中部營救人質，因此以方不太可能接受。