快訊

柯建銘會蔡英文曝「三叮嚀」憶從前：是超級熱忱的學者

馬克宏政治豪賭解散國會 法國可能再現共治政府難題

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖雷朋的政黨後，9日意外做出政治豪賭解散國會，並將在本月稍晚舉行改選。這可能讓法國出現怎樣的局勢變化？過往經驗又是如何？

馬克宏若國會選舉再敗北？

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）的復興黨（Renaissance）目前是法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）最大黨，在所有577席當中握有169席。雷朋（Marine Le Pen）的政黨「國民聯盟」（National Rally）則以88席居最大在野黨位置。

馬克宏突如其然解散國會，也意味最近沒有針對國會改選所做的民調結果可供參考。若從國民聯盟在歐洲議會（European Parliament）選舉大贏來看，法國選民似乎對於移民、犯罪和生活成本等議題感到不滿。

法國國民議會這次改選將分2輪舉行，各落在本月30日和7月7日。若國民聯盟或其他政黨拿下過半的289席，馬克宏便會被迫提名一位對方陣營的人來擔任總理及組閣，形成法國史上也曾出現過的所謂「共治政府」（cohabitation）。

何謂共治政府？

這個名詞指得是法國的總統和總理來自不同政黨，法國自1958年進入第五共和（Fifth Republic）後有過3次共治政府。依照法國憲法，總統在國防和外交享有領導權，是國家軍隊最高統帥並負責談判國際條約。但在共治政府下，總統僅保有這些權力，而無權訂定內政。

法國最近一次共治政府是在1997年。當時中間偏右派總統席哈克（Jacques Chirac）以為若國會提前改選，將替自己爭取到更強大的多數勢力，因此解散國會，結果卻意外輸給社會黨（Socialist Party）帶頭的左翼聯盟。

此後來自社會黨的喬斯班（Lionel Jospin）擔任了5年法國總理，並在任內通過了一週工時35小時的制度。

與雷朋的政黨形成共治政府可能會如何？

若國民聯盟以擁有國會過半席次組成政府，就可自由落實其內政計畫。至於總理人選，先前有人討論過，若雷朋2027年當選法國總統，受她提攜的國民聯盟現任黨魁、現年28歲且在螢光幕前上相的巴德拉（Jordan Bardella）可能出任總理。

若在共治政府下，總統與總理總是意見相左，便會讓施政方向產生不確定性，令投資人不安。屆時可由法國公債與較安全公債的殖利率差看出市場氣氛。

雷朋2022年競選法國總統時提出的政綱宣言（manifesto），內容包括優先讓法國公民享有入住社會住宅權利、讓申請庇護者在境外進行相關程序，以及對中產階級家庭和低收入戶取消課徵遺產稅。

儘管在國防和軍事議題上主導權歸法國總統，但總理和內閣也掌握一些話語權。換句話說有可能出現嚴重的意見分歧，情勢發展很大程度要看總統和總理各自行事作風。

馬克宏是堅實的親歐派，雷朋和她的政黨則夢想從歐洲聯盟（EU）內部使其解體。當年席哈克與喬斯班共治時，對於歐盟相關政策由誰主導，兩人間便產生緊張，並雙雙在歐盟峰會期間較量影響力。

法國這回若出現親歐派總統和疑歐派民族主義政黨的共治政府，將會是進入未知境地。

法國 雷朋 馬克宏

延伸閱讀

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

拜登會馬克宏 打團結牌 提印太自由航行

歐洲議會選舉極右翼強勢崛起！馬克宏政黨受重創 拋解散國會震撼彈

歐洲議會席次未變 大國極右派紛崛起

相關新聞

美駐日大使：美國需要日本協助 提高軍事生產能力

美日昨天展開軍事工業合作會談，美國駐日本大使易曼紐（RahmEmanuel）今天表示，美國需要日本的協助來應對歐洲和亞洲...

稱德國極右派「立場聽起來不極端」 馬斯克：還是我錯過了什麼？

美國億萬富翁、特斯拉創辦人馬斯克在歐洲議會大選後表示，德國右翼民粹政黨另類選擇黨(AfD)立場並不極端。

普亭最快本月出訪北韓、越南 找金正恩談是否引進北韓移工

俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）今天引述外交消息人士說法報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）將在數週...

金與正警告將反擊 邊境大聲公廣播僅1天…南韓軍方急喊卡

韓聯社報導，南韓軍方10日證實將停止跨境廣播宣傳。

日橫濱車站傳隨機殺人！菲籍女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

日本放送協會（NHK）報導，日本JR橫濱車站附近驚傳隨機殺人，9日晚間7時40分，一名57歲菲律賓女性遭33歲東京失業男...

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

歐洲議會選舉9日結束，結果是支持反移民與民族主義的右派勢力大有斬獲，衝擊德法兩國，法國總統馬克宏(Emmanuel Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。