3女領袖競合 決定歐洲分合

歐洲議會選舉初步結果顯示，雖然極右派大有斬獲，由歐盟執委會主席范德賴恩領導的中間偏右聯盟「歐洲人民黨」仍為最大黨且席次增加。另兩大贏家是法國極右派領袖雷朋和義大利總理梅洛尼，兩人各自領導的極右派聯盟席次都增加，選後范德賴恩、雷朋和梅洛尼這三個女人的複雜三角關係，將決定歐洲的前途是走向統合或分裂。

雷朋根本反歐盟又親俄，梅洛尼原是疑歐派，但上任後選擇留在歐盟體制內，而且堅定挺烏，范德賴恩未來推動歐盟預算和法案，可能選擇與梅洛尼合作，雷朋也想拉攏梅洛尼，壯大極右派勢力，將使梅洛尼將成為造王者。

雷朋的極右翼政黨「國民聯盟」黨主席是年僅廿八歲的巴德拉，他是雷朋培養的接班人，具領袖魅力，不但是媒體寵兒，也是強力吸票機，而且他不姓雷朋，讓國民聯盟擺脫過去激進政黨的包袱。

儘管馬克宏和蕭茲慘敗，但主張歐洲統合的主流派另一大將范德賴恩卻守住陣地，她帶領的歐洲人民黨可望在歐洲議會拿下一八九席，保持最大黨地位。她要連任歐盟執委會主席，必須獲歐洲議會過半數，也就是三六一票支持，以歐洲人民黨的席次，加上中間偏左聯盟「社會主義者和民主人士進步聯盟」和馬克宏領導的自由派聯盟「復興歐洲」席次，可望超過四百席，讓她幾乎篤定連任。

不過，由於極右派席次激增，選後范德賴恩在議會推動預算案和法案的難度增加，可能必須與義大利極右派總理梅洛尼合作。英國經濟學人報導說，面對極右派民粹浪潮，歐盟決策核心能否摒除激進勢力，取決於范、雷和梅的三角習題。

十年前梅洛尼還是義大利政壇小咖，當時非常仰慕雷朋，但雷朋沒把她放眼裡。現在球在梅洛尼手上，她如何回應范德賴恩和雷朋，將決定歐洲統合或分裂。梅洛尼若選擇與雷朋結盟，歐洲政治將更碎片化，加上美國可能由川普回鍋當總統，歐美極右派風潮再起，恐不利於俄烏戰爭和歐洲統合。