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18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高 肥胖比率恐是原因

印度新內閣 多是老面孔

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

印度總理莫迪9日宣誓就職，新內閣團隊也正式亮相，其中有許多是老面孔。外界認為，這意味著印度將在多方面延續過去政策。

彭博資訊報導，莫迪政府新內閣中有30個部會首長，其中19位來自上任內閣，包含前內政部長夏哈（Amit Shah）和前財政部長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）。另有五人來自印度人民黨（BJP）領軍的執政聯盟，則是首次加入內閣。

現年59歲的前內政部長夏哈是莫迪重要幕僚，曾任BJP黨魁，主導政府多項關鍵政策，包含取消查謨和克什米爾聯邦直轄區的自治權，並通過《國籍修正法》，准許伊斯蘭教徒以外、2014年底前由巴基斯坦、孟加拉與阿富汗進入印度者，申請印度國籍。

擔任財政部長期間，希塔菈曼大幅提高印度基建支出，並削減疫情期間占國內生產毛額逾9%的財政赤字，更推動政府預算透明化。在其任內，印度經濟成長率突破8%，躍升全球成長速度最快的經濟體之一。

政治觀察人士認為，莫迪政府預料將在重要領域將延續過往政策。

內閣 印度 莫迪

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