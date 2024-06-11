印度新內閣 多是老面孔
印度總理莫迪9日宣誓就職，新內閣團隊也正式亮相，其中有許多是老面孔。外界認為，這意味著印度將在多方面延續過去政策。
彭博資訊報導，莫迪政府新內閣中有30個部會首長，其中19位來自上任內閣，包含前內政部長夏哈（Amit Shah）和前財政部長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）。另有五人來自印度人民黨（BJP）領軍的執政聯盟，則是首次加入內閣。
現年59歲的前內政部長夏哈是莫迪重要幕僚，曾任BJP黨魁，主導政府多項關鍵政策，包含取消查謨和克什米爾聯邦直轄區的自治權，並通過《國籍修正法》，准許伊斯蘭教徒以外、2014年底前由巴基斯坦、孟加拉與阿富汗進入印度者，申請印度國籍。
擔任財政部長期間，希塔菈曼大幅提高印度基建支出，並削減疫情期間占國內生產毛額逾9%的財政赤字，更推動政府預算透明化。在其任內，印度經濟成長率突破8%，躍升全球成長速度最快的經濟體之一。
政治觀察人士認為，莫迪政府預料將在重要領域將延續過往政策。
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