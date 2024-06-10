美駐日大使：美國需要日本協助 提高軍事生產能力

美日昨天展開軍事工業合作會談，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天表示，美國需要日本的協助來應對歐洲和亞洲的戰略挑戰，這些挑戰正為美國的國防工業帶來壓力。

路透社報導，易曼紐告訴媒體記者：「我們的國家安全戰略要求我們能夠應對一個半戰區，這指的是一場大型戰爭和一場對峙。如今除了中東和烏克蘭，我們還要在這個地區（指東亞）維持威懾能力，可以看到我們已經處在兩個以上的戰區。」

日本和美國昨天在東京展開首次深化國防工業合作會談，這是日本首相岸田文雄與美國總統拜登（JoeBiden）今年4月成立的「日美防衛產業合作、採購和整備定期協議」（DICAS）論壇下一部分。

美國國防部負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（William A. LaPlante）與日本防衛裝備廳長官深澤雅貴將於明天會談，聚焦討論在日本的軍艦維修問題，這有助美國騰出船塢來建造更多戰艦。

易曼紐表示：「我們已經知道中國擁有強大的生產能力，在造新船方面將超越我們。」

他還說，日美之間其他可能的合作包括飛行器維修、飛彈生產和維持軍事供應鏈韌性。

日本和美國已共同研發一款飛彈攔截器，東京也已同意向美國提供愛國者3型（Patriot PAC3）反飛彈系統。