快訊

美股早盤下挫！Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

獨／花蓮震後富世國小女足勇奪冠軍 笑稱是最棒的禮物

歐洲議會選舉 捷克投票率創新高、反對黨獲最高票

中央社／ 布拉格10日專電

歐洲議會選舉昨晚公布結果，捷克反對黨「不滿公民行動黨」（ANO）以26.14%獲得最高得票率。今年歐洲議會選舉捷克投票率高達36.45%，創下2004年捷克加入歐盟以來最新高。

歐洲議會選舉公布結果，捷克前總理巴比斯（Andrej Babis）所領導的「不滿公民行動黨」在歐洲議會選舉中，以26.14%獲最高得票率，獲得捷克議會21個席位中的7個席位，比5年前的歐洲議會選舉中多得1個席位。

由人民民主黨（ODS）、基督教民主黨（KDU-ČSL）和責任與繁榮黨（TOP09）組成的聯盟「一起」（SPOLU），則以22.27%得票率位居第二，獲得6個席位，比上屆選舉時少了2個席位。

根據捷克媒體expats.cz報導，捷克首都布拉格與第二大城布爾諾的選民幾乎投給「一起」聯盟，而摩拉維亞（Moravia）、拉貝河畔烏斯季（Ústí nadLabem）和卡羅維瓦利（Karlovy Vary）地區選民則投票給「不滿公民行動黨」。

在這場選舉中，排名第三與第四的，分別是右翼民粹主義政黨「普里薩哈和汽車黨」（Přísaha andMotorists），與左翼政治聯盟「夠了」（Stačilo），各以10.26%與9.56%得票率獲得2個席位。

其他接著依序是「市長和獨立議員黨」（STAN）獲得8.7%得票率；海盜黨（Pirátská strana）得票率為6.2%；由三色黨（Trikolora）與「自由與直接民主」（Svoboda a přímá demokracie）組成的聯盟則獲得5.73%得票率。

今年歐洲議會選舉中，捷克的投票率高達36.45%，創下2004年捷克加入歐盟以來最新高。全國各地區投票率都超過30%，其中布拉格投票率最高，有42.58%；卡羅維瓦利地區最低，僅30.21%。

投票率 捷克

延伸閱讀

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

捷克參議院副院長率團訪台 將晉見賴總統

歐洲議會極端勢力席次增 親華影響力擴大？

歐洲議會選舉極右翼強勢崛起！馬克宏政黨受重創 拋解散國會震撼彈

相關新聞

金與正警告將反擊 邊境大聲公廣播僅1天…南韓軍方急喊卡

韓聯社報導，南韓軍方10日證實將停止跨境廣播宣傳。

日橫濱車站傳隨機殺人！菲籍女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

日本放送協會（NHK）報導，日本JR橫濱車站附近驚傳隨機殺人，9日晚間7時40分，一名57歲菲律賓女性遭33歲東京失業男...

美駐日大使：美國需要日本協助 提高軍事生產能力

美日昨天展開軍事工業合作會談，美國駐日本大使易曼紐（RahmEmanuel）今天表示，美國需要日本的協助來應對歐洲和亞洲...

稱德國極右派「立場聽起來不極端」 馬斯克：還是我錯過了什麼？

美國億萬富翁、特斯拉創辦人馬斯克在歐洲議會大選後表示，德國右翼民粹政黨另類選擇黨(AfD)立場並不極端。

普亭最快本月出訪北韓、越南 找金正恩談是否引進北韓移工

俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）今天引述外交消息人士說法報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）將在數週...

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

歐洲議會選舉9日結束，結果是支持反移民與民族主義的右派勢力大有斬獲，衝擊德法兩國，法國總統馬克宏(Emmanuel Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。