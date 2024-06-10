稱德國極右派「立場聽起來不極端」 馬斯克：還是我錯過了什麼？

美國億萬富翁、特斯拉創辦人馬斯克在歐洲議會大選後表示，德國右翼民粹政黨另類選擇黨(AfD)立場並不極端。

馬斯克周日(6月9日)在社群平台X上寫道：「為什麼有些人對AfD有這麼負面的反應? 他們一直在說『極右翼』，但我讀到的AfD政策看起來並不極端。還是我錯過了什麼。」

在周日結束的歐洲議會大選中，AfD成為德國僅次於基民盟/基社盟的第二大政治力量，在德東五州甚至成為第一大黨，在當日舉行的勃蘭登堡地方選舉中更是輕取獲勝。

德國憲法保護局認定AfD在多個州的地區黨分部為極端組織，其中包括勃蘭登堡州。 特斯拉在該州的格倫海德設有歐洲唯一工廠，當地的AfD勢力很強大。

德新社指出，馬斯克的政治立場與美國右翼保持一致。他曾多次抱怨美國針對白人的所謂種族主義，並聲稱拜登的民主黨支持非法移民以贏得選戰。

去年秋天，馬斯克就曾在網上發文，希望AfD在歐洲議會大選中獲勝。

（德新社等）

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