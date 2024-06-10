義大利總理梅洛尼歐洲議會選舉大贏家 動向牽引歐盟

今天出爐的大致計票結果顯示，義大利總理梅洛尼的極右政黨在歐洲議會選舉贏得義大利最多選票，使她成為歐洲聯盟（EU）中少數勢力擴大的國家領袖之一，她的意向勢必牽動歐盟。

法新社報導，在97%的選票已開出之下，梅洛尼（Giorgia Meloni）的義大利兄弟黨（Brothers ofItaly）以28.82％得票率取得決定性勝利，並超越她2022年帶領該黨贏得義大利國會選舉創下的26%得票率。這個成績也遠優於該黨在2019年上回歐洲議會選舉僅得6%選票。

梅洛尼的表現，與其他幾名歐洲聯盟（EU）國家領袖昨夜遭遇的挫敗形成對比。尤其是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）帶領的中間派聯盟大敗給極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）的國民聯盟黨（NationalRally），他也立刻宣布解散國會提前大選。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯盟同樣遭逢慘敗，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）的西班牙社會勞工黨（PSOE）也輸給右翼的人民黨（PopularParty）。

路透社報導，梅洛尼今天凌晨在義大利兄弟黨總部表示：「義大利將在七大工業國集團（G7）、在歐洲面前，以所有國家裡擁有最強大政府的姿態出現，我感到驕傲。」義大利將自13日起在普利亞（Puglia）主辦G7領袖峰會。

不過初步計票結果顯示，義大利最大在野黨、中間偏左的民主黨（Democratic Party）表現也不錯，得票率逾25%。反觀梅洛尼的執政盟黨、薩爾維尼（Matteo Salvini）的極右派聯盟黨（League）得票率由上回選舉的34%暴跌剩9.12%，選票都被梅洛尼吸走。

梅洛尼的執政聯盟當中涵蓋的政黨政治光譜從中間偏右到極右派，這次選舉合計得票率也由2022年義大利國會選舉的逼近43%增至突破47%。但這次投票率僅49.69%，是義大利的最低紀錄。

義大利兄弟黨根源於一個新法西斯團體，且梅洛尼2022年的勝選也確立了極右派勢力在歐洲各地增長的基調，包括在這次歐洲議會選舉。但梅洛尼上台後在國際舞台上已軟化形象，除了不再提起她先前的反歐盟論調，還展現出要當主流的中間偏右派及她的民族主義保守陣營之間的橋梁。

梅洛尼不僅與歐盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）密切合作，也因為強力支持烏克蘭而贏得華府支持。

如今梅洛尼在義大利和歐洲議會的勢力擴大，所有人的目光將擺在她的動向。范德賴恩的中間偏右歐洲人民黨黨團（EPP Group）及法國的雷朋都向她招手，她若決定支持范德賴恩續任第2任期，可能讓羅馬在歐盟的份量提升。

梅洛尼與雷朋之間則存在緊張，兩人在歐洲議會分屬不同團體。智庫「英國與歐洲中心」（Centre forBritain and Europe）共同主任亞伯塔齊（DanieleAlbertazzi）告訴法新社：「我不認為梅洛尼會回頭和雷朋這類人合作。...我想她現在將繼續努力和大人物打交道，把焦點放在歐洲人民黨黨團及下一任歐盟執委會主席的協商。」