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普亭最快本月出訪北韓、越南 找金正恩談是否引進北韓移工
俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）今天引述外交消息人士說法報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）將在數週內訪問北韓和越南。
路透社報導，俄國駐北韓大使馬歇各羅（AlexanderMatsegora）向「新聞報」證實，普亭將訪問平壤（Pyongyang），目前正「積極準備」相關工作。
報導指，普亭最早可能在本月內訪問越南，且可能在結束北韓行程後立即轉往越南。
北韓領導人金正恩去年9月曾至俄國與普亭會談。金正恩當時造訪了遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），普亭還承諾助北韓打造衛星。
克里姆林宮（Kremlin）曾表示，希望「在所有領域」與北韓建立夥伴關係，但尚未確認普亭出訪的日期。
俄軍全面入侵烏克蘭後，俄國加強了與北韓和伊朗等美國敵對國家的關係，引起西方國家擔憂。
「新聞報」表示，普亭和金正恩將討論俄國是否引進北韓移工的問題。俄烏戰爭導致俄國面臨嚴重的勞動力短缺，男性不是去參戰，不然就是為躲避動員令而逃往國外。
普亭上一次訪問北韓是在2000年，也就是他出任俄國總統的第1年。
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