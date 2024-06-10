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橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

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日橫濱車站傳隨機殺人！菲籍女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本JR橫濱車站附近發生隨機殺人，9日晚間，一名57歲菲律賓女性遭33歲男子安藤幸生（右）持刀狂刺，送醫後不治身亡。取自X
日本JR橫濱車站附近發生隨機殺人，9日晚間，一名57歲菲律賓女性遭33歲男子安藤幸生（右）持刀狂刺，送醫後不治身亡。取自X

日本放送協會（NHK）報導，日本JR橫濱車站附近驚傳隨機殺人，9日晚間7時40分，一名57歲菲律賓女性遭33歲東京失業男子持刀「來回狂刺」，頓時鮮血直流、倒臥大街，送醫搶救後仍不治身亡；兇嫌當日稍晚已至派出所自首。

案發當下，一名男性目擊者緊急報案，警方出動現場趕忙將受害女子送往醫院搶救，不過最後仍回天乏術。

而當日晚間11時，自稱失業的33歲凶嫌安藤幸生，突然到派出所自首，並表示自己和被害女子並不認識，警方立刻將他身上凶器沒收，並著手進行調查。

案發地點位於距離JR橫濱站僅200公尺的鬧區，附近餐廳林立，有周邊餐廳員工表示，9日晚間7、8時聽見有人尖叫。此消息也引發附近民眾恐慌。

附近餐廳一名員工表示，9日晚間7、8點左右突然聽到有人尖叫的聲音，外頭非常吵，最後警察和救護車都出現了。

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