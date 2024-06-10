快訊

橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

府院黨覆議戰拚「場外得分」 國民黨還在且戰且走？

紐西蘭：中國總理李強將於本週來訪 7年來首見

中央社／ 威靈頓10日綜合外電報導
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，中國國務院總理李強將於本週稍後來訪，為7年來首位訪問紐西蘭的中國總理。路透資料照
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，中國國務院總理李強將於本週稍後來訪，為7年來首位訪問紐西蘭的中國總理。路透資料照

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，中國國務院總理李強將於本週稍後來訪，為7年來首位訪問紐西蘭的中國總理。

路透社報導，盧克森在聲明中說，他將熱烈歡迎李強來訪，並盼這次的訪問將對兩國合作領域的交流帶來寶貴機會。

盧克森說：「全球前景充滿挑戰，使得在關係到紐西蘭的關鍵議題上與中國分享觀點、進行接觸格外重要。」

李強將是繼3月底的中國外交部長王毅以來，今年第2位高調訪紐的中國高階官員。

紐西蘭向來是五眼聯盟（Five Eyes）這個成員含美國的情報分享聯盟之中，對中國抱持溫和立場或較不發聲的一個。然而，近年來威靈頓當局也開始日益頻繁地公開討論其眼中北京各項令人憂心舉動。

根據會後發布的聲明，王毅3月訪紐期間，兩國外長除了討論太平洋區域的貿易、商業和安全議題，也談及兩國具有「分歧的領域」，包括人權和新疆、香港與西藏的狀況。

中國是紐西蘭最大貿易夥伴。根據紐西蘭統計局通報，在2024年3月為止的會計年度中，雙邊商品服務貿易額直逼380億紐元（新台幣7530億元）。

盧克森今天表示，他有信心紐中貿易活動會持續攀升，成為政府力拚10年內讓出口額倍增這個目標的支柱。

紐西蘭政府尚未公布李強訪問的日期。

李強 王毅 紐西蘭

延伸閱讀

王毅會土耳其外長再提俄烏衝突6共識 強調是最大公約數

日媒：中方不樂見日韓深化與美合作 李強對「1議題」保持沉默

中韓將重啟自貿談判 中日同意召開新一輪經濟高層對話

中日韓峰會／李強會尹錫悅 雙方同意啟動外交安全對話機制

相關新聞

日橫濱車站傳隨機殺人！菲籍女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

日本放送協會（NHK）報導，日本JR橫濱車站附近驚傳隨機殺人，9日晚間7時40分，一名57歲菲律賓女性遭33歲東京失業男...

北韓一姊金與正嗆南韓人「天天撿垃圾」警告將回敬大聲公廣播

路透報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正警告，倘若南韓持續邊境大聲公廣播和跨境傳單，北韓將祭出反擊行動，更喊話南韓人恐怕天天...

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

歐洲議會選舉9日結束，結果是支持反移民與民族主義的右派勢力大有斬獲，衝擊德法兩國，法國總統馬克宏(Emmanuel Ma...

拜登會馬克宏 打團結牌 提印太自由航行

美國總統拜登訪問法國，8日與法國總統馬克宏發表聯合聲明，在俄烏、中東、經濟議題上打團結牌，強調共同價值；拜登更提到印太自...

伊朗批6人參選總統 5人屬保守派 強硬派前總統受阻

伊朗9日公布6名總統候選人，其中大部分為保守派人士。伊朗本月28日將舉行總統大選，以接替上月死於直升機墜機事故的前總統萊...

反制北韓垃圾氣球 南韓恢復心戰喊話 金與正：將有新回應

南韓軍方9日表示，北韓從8日夜間起又向南韓空飄了數百個裝滿垃圾的氣球。南韓為了回應，9日傍晚恢復使用擴音器對北韓心戰喊話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。