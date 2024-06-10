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美駐雪梨領事館建物遭人破壞塗鴉 澳洲總理譴責

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天譴責美國駐雪梨領事館建物遭破壞一事。法新社
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天譴責美國駐雪梨領事館建物遭破壞一事。法新社

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天譴責美國駐雪梨領事館建物遭破壞一事。澳洲媒體報導，這似乎是一起支持巴勒斯坦的抗議行動。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，這處位於澳洲第一大城雪梨北部郊區的建物，是在凌晨3時左右遭一名手持錘子的人攻擊並噴漆。

艾班尼斯在坎培拉一場電視轉播的記者會上被問及此事時表示：「我只能說，人們進行政治辯論和交談時應該相互尊重。」

他還說：「在美國領事館噴漆的這種行徑，無益於推進那些已犯下破壞財產罪名者的理想。」

警方發言人透過電話指出，美國領事館有9扇窗戶被破壞，建物門口也遭人塗鴉。

監視器畫面顯示，一名穿著深色連帽衫、遮住臉部的人，拿著一把疑似是小型鎚子的東西。

美國領事館發言人證實，這棟建物雖遭人破壞，但工作人員和業務運作皆未受影響。

發言人在聲明中說：「澳洲聯邦警署（AustralianFederal Police）與新南威爾斯警察廳（New South WalesPolice）正在調查這起事件。」

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）網頁上的領事館照片顯示，這棟建物的正面被噴上紅色的倒三角形。這是一些支持巴勒斯坦的活動人士所使用的符號。

根據報導，這棟建築物今年4月也曾遭人塗鴨，而墨爾本的美國領事館則在5月間被支持巴勒斯坦活動人士塗鴨。

澳洲長期以來一直是以色列的的堅定盟友，但對以色列在加薩（Gaza）行動的批評聲浪愈來愈大。今年稍早，一名澳洲援助人員在以色列發動的攻擊中喪生。

澳洲 美國 艾班尼斯

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