台奪大馬模型賽6金7銀7銅 含取材國軍艦艇作品

台灣模型達人在大馬模型賽獲6金7銀7銅佳績，獲獎作品不乏取材中華民國海軍大字號拖行除役的濟陽級巡防艦出港前往靶區，以歸宿為題，呈現艦艇作為靶艦的最後身影，凸顯台灣特色。

第6屆馬來西亞國際微縮模型展與競賽（MIMHS-MALCOM 2024）從8日起在檳城舉行兩天賽事，參賽選手逾400人，多達1000餘件作品，除地主國馬來西亞外，有20餘國參賽者同場較量。

台灣資深評審呂濤表示，台灣獲獎選手的特色在於年輕、創作思維先進、用色大膽明確。今年選手較以往參賽選手更年輕，最年輕選手只有17歲，其中有直接從學生組越級參加專業大師組船艦組比賽，獲得銀牌佳績。

今年擊敗眾多國家高手的台灣金牌選手包括潘宏昆、李國緯、呂學林、鄭人得、曹傑凱、賴奕辛。

潘宏昆以製作MH-60R SEAHAWK獲得航空大師組金牌，他以細膩的細節改造見長，獲評審青睞，尤其，除直升機的複雜外觀細節，更選擇亮眼的彩繪機塗裝。

獲得原型手作組金牌的賴奕辛以Deer VS Tiger（鹿vs虎）擁有火焰角的鹿與鐮刀尾的虎兩個主角相互抗衡，著重純手工刻畫的肌肉線條與毛流的動感。

曹傑凱的3D 原型組金牌作品Abnormal / 變異，透過3 D繪圖與列印的新式創作技法，作品呈現雙生連體兄弟變異後，化身為嗜血又瘋狂的狼人，完整呈現毛皮與質感與肉體動態下的肌理與線條。

鄭人得的人形大師組金牌作品Vengeance復仇者，則敘述一個獵人家鄉被迫害並手刃敵人的故事，亮點是整體的氛圍協調性、純手繪的背景板和水景的製作。

台灣獲船艦標準組銅牌作品中有取材中華民國海軍艦艇場景模型，海軍大字號拖行除役的濟陽級巡防艦準備出港前往靶區，並可見到海軍拖駁艇協助無動力的艦艇離港，濟陽級艦可見到拆除武裝外，艦身也漆上鮮紅的方形命中區域，作品以「歸宿」為題呈現艦艇作為靶艦的最後身影。

這項國際微模型展被視為東南亞地區最大的微縮模型展會。台灣隊31人參賽，8位台灣評審參與評分，也有國內業者共同參與，包含北回化學、moodcolors、MAD、GIC、Densei Air、Weirdo Models、Area51、夢工廠工作室、工具人、軍事連線雜誌等模型相關廠商，設攤展示台灣相關周邊商品。