快訊

樂天桃猿球星爆國道酒駕自撞 南檢訊後無保請回

新北國小「新生只剩6人」 校長爭列偏鄉嘆：看不到明年學生從哪來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲議會選舉極右翼強勢崛起！馬克宏政黨受重創 拋解散國會震撼彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐洲議會選舉結果9日揭曉，法國總統馬克宏所屬政黨復興黨估計得15%選票，不敵極右派國民聯盟的31.5%。馬克宏透過電視演說拋出解散國會震撼彈（如圖），預計月底進行下議院首輪改選。法新社
歐洲議會選舉結果9日揭曉，法國總統馬克宏所屬政黨復興黨估計得15%選票，不敵極右派國民聯盟的31.5%。馬克宏透過電視演說拋出解散國會震撼彈（如圖），預計月底進行下議院首輪改選。法新社

歐洲議會大選結果9日出爐，儘管中間派政黨依然是議會主流多數，法國、德國與奧地利等國的極右翼勢力明顯高漲，法國瑪琳雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派「國民聯盟」（National Rally），以31.5%得票率，超越總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬中間派「復興黨」（Renaissance）的15%，馬克宏拋出解散國會震撼彈，預計月底進行首輪改選。

在反移民和民粹主義推波助瀾下，法國國民聯盟拿下30席，這是法國在歐洲議會中最多席次，約為復興黨的2倍。對此馬克宏已宣布解散國會，預計分別於6月30日和7月7日進行兩輪改選；衛報分析隨著國民聯盟勢力看漲，此舉恐怕讓馬克宏政黨丟失更多支持。

美聯社指出，多數法國選民利用議會選舉表達對馬克宏施政方針的不滿，同時破壞了他企圖領導歐洲協助烏克蘭抵禦俄羅斯和加強歐洲防禦及產業的作為。而國民聯盟承諾限制難民在歐洲開放邊境的自由移動，以及取消歐盟氣候規定。

另外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）中間偏右的社會民主黨（Social Democrats）得票率縮水至14.6%，遭受歐洲議會歷次選舉中最大挫敗；德國極右派另類選擇黨（Alternative for Germany）以約16%得票率躍居第2。

華盛頓郵報指出，馬克宏及蕭茲的處境，就跟如今正在與「川普運動」奮戰的美國總統拜登類似，川普運動的主張就跟歐洲極右派的反移民、「反覺醒」論調一致。有分析家認為，極右派在歐洲議會席次增長，可能鼓舞到目前正回鍋競選美國總統的川普。

不過，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所屬中間偏右歐洲人民黨（EPP）料將穩居最大黨團地位，她也可望連任。

儘管極右派席次增加，中間派3大陣營──歐洲人民黨（EPPA）、社會派和自由派仍將穩居多數。

川普 法國 馬克宏

延伸閱讀

歐陸恐趨保守甚或鼓舞川普 歐洲議會右傾一次看

歐洲議會席次未變 大國極右派紛崛起

拜登會馬克宏 喊合作抗中

不甩普亭？馬克宏再表態：想派軍事教官去烏克蘭

相關新聞

金與正警告將反擊 邊境大聲公廣播僅1天…南韓軍方急喊卡

韓聯社報導，南韓軍方10日證實將停止跨境廣播宣傳。

日橫濱車站傳隨機殺人！菲籍女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

日本放送協會（NHK）報導，日本JR橫濱車站附近驚傳隨機殺人，9日晚間7時40分，一名57歲菲律賓女性遭33歲東京失業男...

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

歐洲議會選舉9日結束，結果是支持反移民與民族主義的右派勢力大有斬獲，衝擊德法兩國，法國總統馬克宏(Emmanuel Ma...

拜登會馬克宏 打團結牌 提印太自由航行

美國總統拜登訪問法國，8日與法國總統馬克宏發表聯合聲明，在俄烏、中東、經濟議題上打團結牌，強調共同價值；拜登更提到印太自...

伊朗批6人參選總統 5人屬保守派 強硬派前總統受阻

伊朗9日公布6名總統候選人，其中大部分為保守派人士。伊朗本月28日將舉行總統大選，以接替上月死於直升機墜機事故的前總統萊...

反制北韓垃圾氣球 南韓恢復心戰喊話 金與正：將有新回應

南韓軍方9日表示，北韓從8日夜間起又向南韓空飄了數百個裝滿垃圾的氣球。南韓為了回應，9日傍晚恢復使用擴音器對北韓心戰喊話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。