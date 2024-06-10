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歐洲議會疑歐派崛起 范德賴恩連任執委會難度增

中央社／ 布魯塞爾9日綜合外電報導
歐洲議會選舉中懷疑歐盟的民族主義政黨崛起，可能使范德賴恩連任歐洲聯盟執行委員會主席的難度增高，儘管她仍在候選人中居於領先。美聯社
歐洲議會選舉中懷疑歐盟的民族主義政黨崛起，可能使范德賴恩連任歐洲聯盟執行委員會主席的難度增高，儘管她仍在候選人中居於領先。美聯社

歐洲議會選舉中懷疑歐盟的民族主義政黨崛起，可能使范德賴恩連任歐洲聯盟執行委員會主席的難度增高，儘管她仍在候選人中居於領先。

路透社報導，為能再擔任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席5年，范德賴恩（Ursulavon der Leyen）得通過歐盟採行的「限制性多數決」（qualified majority），並在720席的歐洲議會獲得多數支持。

2019年，她所屬的中右翼「歐洲人民黨」（EPP）雖是歐洲議會最大黨，但她僅以跨越門檻9票的成績勉強通過這次投票

歐洲人民黨仍是歐洲議會最大黨派，初步預測顯示，如果中左翼、自由派和綠黨（Greens）都投票給她，她的得票數將會跨越361票門檻。

但民族主義、疑歐派政治團體以及極右翼的「德國另類選擇黨」（Alternative for Germany, AfD）會合拿22票，總數達到149。他們的成績可能更好，具體取決於102名無黨派有多少人決定正式加入疑歐陣營。

這將使范德賴恩的迴旋空間要小得多，尤其是現在還不清楚她的潛在聯盟中，有多少人即使所屬政黨領袖表態支持范德賴恩，也可能不投給她。

2019年，來自歐洲人民黨、中左翼和自由派聯盟的約100名歐洲議會議員沒有投給范德賴恩，但她從波蘭右翼那裡取得了所需的票數。然而這群人如今不太可能支持她，特別是在她協助推動歐盟的綠色新政（Green Deal），並在法治問題上採取強硬態度後。

投票 歐盟 門檻

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