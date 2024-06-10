日本小飛機困樹上逾3小時獲救 1送醫1未傷

一架小型飛機昨天上午原定降落在日本鹿兒島機場時偏離航道，撞到機場附近的樹木後困在樹上多時，所幸在事發過後3.5小時，機上2人獲救，其中1人被送醫治療，另外1人未受傷。

日本放送協會（NHK）報導，國土交通省（簡稱國交省）說明，新日本航空公司營運的一架小型飛機，昨天上午原定降落位於鹿兒島縣霧島市的鹿兒島機場，不料卻在上午11時過後偏離航道，撞到機場東南方約2公里處山區的樹木，並困在樹上。

這架小型飛機可乘載4人，事發當時機上有2人，分別為1位教官和1位學員，而這兩名男性事發後受困約3小時30分鐘，所幸於下午2時30分過後獲救。國交省指出，其中1人出現輕微的脫水症狀已被送醫治療，另外1人並未受傷。

新日本航空昨天發布聲明表示，這起事故的飛機機型是賽斯納172（Cessna 172），並表示「目前還不了解事故原因等」，也說「對於這起事件引發困擾及擔憂，深深致歉，將全力協助調查事故原因以及維護飛安」。

日本官方的運輸安全委員會將派員前往事故現場了解狀況，並調查事發原因。