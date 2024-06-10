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歐洲議會席次未變 大國極右派紛崛起

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

歐洲議會選舉各政黨席次與上次差不多，但在德、法的執政黨卻傷透腦筋！720席中，執政的中右派與中左派依舊維持席次優勢，但左派的綠黨席次明顯減少，而極右派席次雖差不多，但在德國、法國，在野黨當選席次都領先執政黨，法國總統馬克宏甚至為此提前解散議會。質的變化讓各界對歐洲議會選舉結果深感憂心。

法國執政黨大敗

根據《英國廣播公司》報導，第一波預測顯示，歐洲中右派的席次將成長，包括主流政黨「歐洲人民黨」從177席成長到184席，而左派目前的席次多衰退，其中綠黨更從2019年的72席減少到52席、中間派的「歐洲重新開始」也從102席大減到80席。今年不確定的席次從15席大增到53席，外界相當關注新科議員的流向。

雖然主流的中右派與中左派席次變化不大，但在各國的狀況卻不同。《德國之聲》提到，法國總統馬克宏在歐洲議會所屬的黨團就是「歐洲重新開始」，而在席次衰減、國內極右派「國民陣線」反超下，馬克宏決定解散議會、提早在30日舉行國會大選。這次選舉國民陣線得票率32%、比馬克宏的政黨還要高1倍。

反對黨戰果較好

加上馬克宏本來就在議會就未佔有絕對多數，因此馬克宏也希望透過重新選舉獲得國民議會多數。另外，德國與西班牙的左派執政黨都輸給右派的反對黨，尤其是極右派的另類選擇黨；義大利右派執政黨、波蘭中間派也獲得不錯成績，左派則是在瑞典、芬蘭與丹麥比較有斬獲。

捷克、葡萄牙也是反對黨選得比執政黨還要好。此次歐洲議會選舉投票率51%，比2019年稍高。雖然各黨派的席次與上次差不多，但左派明顯衰退，加上大國的反對黨多有不錯成果，其中德、法還是由極右派大勝，也讓各界對於此次歐洲議會選舉仍存有不少隱憂。

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法國 馬克宏

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