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太陽能可助能源復甦？ 烏草擬戰後計畫

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

烏克蘭數百萬人將因斷電危機面臨寒冷氣候，而再生能源將成為戰後能源復甦的新計畫？自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯已摧毀烏克蘭一半以上的發電設施，近一半的核反應器也被迫永久關閉，而「烏克蘭重建會議」將針對能源危機推動戰後的復甦計畫。專家指出，太陽能提供可靠的電力來源，將成為重建烏克蘭能源供應的關鍵。

烏克蘭面臨寒冷冬天

衛報》報導，烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）將於11至12日於柏林舉開，會中將關注戰後的經濟復甦與能源問題，其中，烏克蘭面臨長期的電網損壞及國內電價上漲，而國家機構被迫削減能源使用，恐迫使防空防禦部署更為嚴峻。

烏克蘭財政部副部長齊科娃表示，俄羅斯對烏克蘭電網的攻擊摧毀了8吉瓦的發電能力，迫使烏克蘭GDP預測將從4.6%下降至3.5%。G7+能源協調小組負責人皮亞特也說，俄羅斯對能源基礎設施的襲擊，導致烏克蘭的能源系統處於「極其脆弱的狀態」。

Razom We Stand活動組織創始人羅曼科指出，全國輪流停電，加深了對烏克蘭城市能源供應的擔憂，如果歐洲國家不迅速採取行動，數百萬烏克蘭人將面臨寒冷的冬天。但若，增加對再生能源計畫的支持，將有助於使烏克蘭成為利用再生能源進行重建的戰後國家，也是以永續基礎設施推動氣候行動的先例。

太陽能的馬歇爾計劃

歐洲新聞網》報導，面對烏克蘭的能源危機，綠色和平組織能源專家博林表示，解決能源短缺會是烏克蘭重建會議的核心，而通過「太陽能馬歇爾計劃」（Solar Marshall Plan）將有效發揮太陽能的核心作用。

「太陽能是重建烏克蘭能源供應的關鍵，」他強調，分散式太陽能裝置可以輕鬆、廉價且快速地部署，並且更不容易受到俄羅斯的攻擊，將為每個社區和家庭提供可靠的能源。然而，烏克蘭發揮其太陽能潛力仍有許多障礙，包括缺乏對投資者的激勵、電網穩定性不足和勞動力短缺等問題。

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