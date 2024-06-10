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北韓一姊金與正嗆南韓人「天天撿垃圾」警告將回敬大聲公廣播

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正（如圖）警告，倘若南韓持續邊境大聲公廣播和跨境傳單，北韓將祭出反擊行動。美聯社
北韓領導人金正恩胞妹金與正（如圖）警告，倘若南韓持續邊境大聲公廣播和跨境傳單，北韓將祭出反擊行動。美聯社

路透報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正警告，倘若南韓持續邊境大聲公廣播和跨境傳單，北韓將祭出反擊行動，更喊話南韓人恐怕天天撿垃圾。

儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正，9日晚間透過朝鮮中央通訊社發表聲明說，「這是非常危險情勢的前奏」，「如果南韓持續在邊境進行跨境傳單和擴音器廣播挑釁，無疑將目睹北韓最新反擊行動」。

韓聯社指出，她還警告，如果南韓執意如此，民眾恐將面臨「天天撿廢紙的苦惱生活」。

南韓軍方證實於9日恢復邊境廣播，因應北韓8日第3波垃圾氣球攻擊。

北韓自5月底首度朝南韓發射垃圾和糞便氣球，6月1日展開第2波攻擊，截至上周總計發射近1000個垃圾氣球。不久前，平壤當局才表示6月2日以後會收手，但警告南韓若再有空飄氣球進入北韓，將立刻「百倍奉還」。

儘管如此，脫北者組織在7日和8日持續向北韓投放氣球，因此北韓8日再度發射330顆垃圾氣球作為回應。

北韓 南韓 金與正

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