韓聯社：北韓再施放300多個垃圾氣球
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓合同參謀本部今天表示，北韓徹夜再向南韓方空飄310多個「垃圾氣球」。
合同參謀本部說，北韓9日晚間施放最新一批裝有廢紙、塑膠等垃圾的氣球，到目前為止尚未發現含有有害安全的物質。
南韓合同參謀本部還說，截至今天早上，沒有發現更多氣球在空中飄浮。
韓聯社報導指出，北韓於上月底和本月初分兩次對南韓空飄垃圾氣球，其中有約1000個被南韓發現。之後，南韓民間團體6至7日空投大型氣球散布傳單，北韓8日晚至9日凌晨再向南韓空飄330多個垃圾氣球。根據推測，北韓近期分4次共向南韓空飄至少1600個「垃圾氣球」。
為因應北韓向南韓空飄垃圾氣球，首爾恢復使用擴音器對北韓喊話。
韓聯社報導指出，對此，儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正昨晚說，若南韓同時發起空飄傳單和擴音廣播挑釁，北韓將採取全新的因應策略。
金與正說，北韓最新一波空飄氣球攻勢本來計劃當天結束，但在南韓恢復擴音喊話後，「情況已經改變」。
金與正表示，「這是非常危險情勢的序幕」，並強調「如果南韓選擇跨境散發傳單、用擴音器挑釁，他們將會見證我們的新回應」。
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