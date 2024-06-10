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南海緊繃 北京批美推進軍事部署和行動

中央社／ 北京10日電
中國外交部副部長孫衛東。（新華社）
中國外交部副部長孫衛東。（新華社）

中國外交部副部長孫衛東近日批評，南海目前最大安全挑戰來自域外，以美國為首的域外勢力從地緣政治目的出發，操弄陣營對抗，推進南海軍事部署和行動，損害沿岸國正當權益。

孫衛東當地時間8日下午在寮國永珍出席東亞合作系列高官會後接受陸媒採訪，作了上述表示。

據中國外交部官網，孫衛東說，關於南海問題，中國在會上指出，南海目前最大安全挑戰來自域外，「以美國為首的域外勢力從地緣政治目的出發，操弄集團政治和陣營對抗，推進在南海軍事部署和行動，挑唆激化涉海分歧和矛盾，損害沿岸國正當權益」。

另外，「針對美國在本地區部署中程導彈系統」，孫衛東指責，美國做法將南海地區拉入軍備競賽漩渦，將亞太地區置於地緣衝突陰影之下，嚴重開歷史倒車、嚴重危害地區國家安全以及嚴重破壞地區和平穩定。

他說，中國堅決反對冷戰思維和陣營對抗，堅決反對任何域外勢力在地區挑起軍備競賽，堅決反對將地區國家當作霸權工具和地緣戰略「棋子」。

據公布，這次會議也針對以巴衝突、俄烏戰爭、朝鮮半島等國際地區熱點問題和新興領域合作交換了意見。中國闡述了原則立場，「對美西方涉華謬論予以嚴正駁斥」。

中國和菲律賓今年以來頻頻在南海出現對峙和衝突場面，引起其他國家對中國的戒心，美國、澳洲、日本和菲律賓4月初在菲國巴拉望島西北近海的南海水域舉行首次聯合海軍演習；4國防長5月又在夏威夷舉行會談，宣布合作保衛東亞和太平洋地區的航海自由與安全。

海軍 美國

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