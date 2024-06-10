政治生涯豪賭 馬克宏提前選舉打擊極右勢力

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布提前舉行立法選舉，以打擊極右勢力崛起，這是他政治生涯中一場豪賭，將對他的政治遺緒產生決定性結果。

法新社報導，馬克宏在向全國發表的演說中宣布，法國將選出新的國民議會（National Assembly），首輪選舉將於本月30日舉行，7月7日進行第2輪投票。

在他發布這項令人震驚的聲明前，法國的極右翼政黨國民聯盟（National Rally）在歐洲議會大選中拿下的票數，是馬克宏的中間派聯盟的兩倍多。

法國「解放報」（La Libération）今天的頭版標題寫道：「一場極端豪賭。」

馬克宏在向全國發表的演說中指出，法國極右派政黨共拿下近40%選票。

他說：「在這種情況下，我不能屈服…我不能表現得像是什麼都沒發生過。」

法國7月和8月將主辦巴黎奧運，在此之前，馬克宏陣營如今只有3週時間能在短暫且激烈的競選活動中，從國民聯盟手中收復失土。

法國的歐洲議會選舉投票率估計略高於52%，馬克宏的盟友希望吸引國內選民，來阻止極右勢力崛起。

對馬克宏來說，最佳情況是他的中間派聯盟將收復在2022年立法選舉中失去的絕對多數席位，並為他剩餘3年的總統任期注入新動力。

最糟的結果則是國民聯盟贏得多數席次，可能使其黨魁門徒巴德拉（Jordan Bardella）在令人不安的「左右共治」中成為總理。巴德拉為3度參選的總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的門徒。

分析人士表示，介於兩者間的情況是，馬克宏的中間派將與傳統的右翼共和黨甚或是左翼社會主義者建立反極端主義聯盟。