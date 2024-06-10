快訊

想睡個好覺又討厭遇亂流？旅遊專家曝搭機愛訂經濟艙這些座位

被自己人騙！烏克蘭正妹申請英國庇護遇詐騙 住宿贊助成一場空

政治生涯豪賭 馬克宏提前選舉打擊極右勢力

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布提前舉行立法選舉，以打擊極右勢力崛起，這是他政治生涯中一場豪賭，將對他的政治遺緒產生決定性結果。 路透
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布提前舉行立法選舉，以打擊極右勢力崛起，這是他政治生涯中一場豪賭，將對他的政治遺緒產生決定性結果。 路透

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布提前舉行立法選舉，以打擊極右勢力崛起，這是他政治生涯中一場豪賭，將對他的政治遺緒產生決定性結果。

法新社報導，馬克宏在向全國發表的演說中宣布，法國將選出新的國民議會（National Assembly），首輪選舉將於本月30日舉行，7月7日進行第2輪投票。

在他發布這項令人震驚的聲明前，法國的極右翼政黨國民聯盟（National Rally）在歐洲議會大選中拿下的票數，是馬克宏的中間派聯盟的兩倍多。

法國「解放報」（La Libération）今天的頭版標題寫道：「一場極端豪賭。」

馬克宏在向全國發表的演說中指出，法國極右派政黨共拿下近40%選票。

他說：「在這種情況下，我不能屈服…我不能表現得像是什麼都沒發生過。」

法國7月和8月將主辦巴黎奧運，在此之前，馬克宏陣營如今只有3週時間能在短暫且激烈的競選活動中，從國民聯盟手中收復失土。

法國的歐洲議會選舉投票率估計略高於52%，馬克宏的盟友希望吸引國內選民，來阻止極右勢力崛起。

對馬克宏來說，最佳情況是他的中間派聯盟將收復在2022年立法選舉中失去的絕對多數席位，並為他剩餘3年的總統任期注入新動力。

最糟的結果則是國民聯盟贏得多數席次，可能使其黨魁門徒巴德拉（Jordan Bardella）在令人不安的「左右共治」中成為總理。巴德拉為3度參選的總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的門徒。

分析人士表示，介於兩者間的情況是，馬克宏的中間派將與傳統的右翼共和黨甚或是左翼社會主義者建立反極端主義聯盟。

法國 馬克宏

延伸閱讀

拜登會馬克宏 喊合作抗中

不甩普亭？馬克宏再表態：想派軍事教官去烏克蘭

馬克宏：應允許烏克蘭以西方武器打擊俄軍事基地

應讓烏克蘭用西方武器攻打俄國？馬克宏、蕭茲都同意

相關新聞

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

韓聯社報導，南韓民間團體7日起連續兩日朝北韓發射裝有反朝鮮文宣的大型氣球，北韓不甘示弱，於8日第3度發動垃圾氣球作為報復...

歐洲議會選舉結果 五要點一次看

以下整理歐洲議會選舉結果五個重點，對經濟相關影響請另外參照「歐洲議會右派抬頭 晶片政策料不變 對陸進口恐更強硬」（htt...

分析：以色列戰時內閣成員甘茨請辭 削弱他在以哈戰影響力但有1利多

紐約時報報導，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）9日晚間宣布辭職，批評者指出他很可能幾個月前就做好決定，此...

歐洲議會右派抬頭 晶片政策料不變、對陸進口恐更強硬

歐盟議會選舉初步結果顯示民粹主義和極右派政黨大有斬獲，也將重劃議會政治版圖，未來五年勢必在歐洲政策制定方面扮演更重要的角...

歐洲議會選舉 極右勢力躍進…未來政策可能更偏保護主義

歐盟上億名選民都在9日投票，為為期四天的歐洲議會選舉劃下句點，預料極右派政黨的歐洲議會席次將大有斬獲，引發歐洲推行更多極...

莫迪宣誓就職 外交部祝賀盼強化雙方實質合作

印度總理莫迪宣誓就職，外交部今天表示，將在既有良好基礎上，持續促進雙方互動交流，及強化在經貿、投資、半導體科技、醫衛、教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。