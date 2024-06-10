氣喘發作住院治療 海地臨時總理病況穩定已出院
兩名海地政府的消息人士透露，一天前因呼吸道疾病住進醫院的新任臨時總理康尼爾（Garry Conille）情況穩定，已於今天出院。
康尼爾今天下午分享一段影片，他站著面對鏡頭告訴觀眾說：「發布這段影片，是為了向你們證實我很好。」
一名要求匿名的政府消息人士稍早告訴法新社，康尼爾氣喘發作。
海地過渡委員會5月29日任命58歲的康尼爾為臨時總理，康尼爾已於上週宣誓就職。
肩負重任的康尼爾，因為他得讓海地這個西半球最貧窮的國家，所遭受政治、安全、人道主義的危機獲得緩解，並為2016年以來的首次選舉鋪平道路。
海地是西半球最貧窮國家，康尼爾上任後將負重前行，力圖緩解國內政治、安全和人道等多重危機，並為2016年以來就不曾舉行的選舉鋪路。
康尼爾是一名訓練有素的醫生，2011年至2012年曾短暫出任海地總理，接著在聯合國兒童基金會（UNICEF）擔任拉丁美洲和加勒比區域主任。
在今天的影片中，康尼爾承諾將於本週完成組閣。
長久以來，海地一直飽受幫派暴力問題所苦，多個武裝團體2月底發動協同攻擊，鎖定首都太子港（Port-au-Prince）要地，要將非經選舉產生、不受人愛戴的總理亨利（Ariel Henry）拉下台。
自2021年已故前總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺以來，亨利就一直掌管海地，他最終同意辭職，將權力移轉給由9名成員組成的過渡委員會。
康尼爾昨天病倒前，巡視了太子港的國際機場，讚揚安全部隊所做的努力，讓因幫派襲擊中斷3個多月的航班得以恢復。
暴力和騷亂嚴重阻礙糧食與人道主義援助的運輸，大部分資源掌握在被控犯下殺人、強暴、劫掠和綁架等行為的犯罪集團手中。
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