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莫迪宣誓就職 外交部祝賀盼強化雙方實質合作

中央社／ 台北10日電

印度總理莫迪宣誓就職，外交部今天表示，將在既有良好基礎上，持續促進雙方互動交流，及強化在經貿、投資、半導體科技、醫衛、教育及文化等各領域的實質合作，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部上午發布新聞稿表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天正式宣誓就職，台灣駐印度代表葛葆萱已於第一時間代表台灣政府與民眾，向莫迪表達誠摯祝賀，並轉達總統賴清德致莫迪的賀電。

外交部指出，印度日前順利完成國會大選，選舉過程及結果備受國際社會的關注。莫迪在X平台復謝賴總統的祝賀推文時表示，期待台灣與印度在經濟及科技領域建立更緊密關係，實現互利共贏，顯示雙邊關係熱絡成長。

外交部強調，印度為台灣「新南向政策」的重點目標國家，政府樂願與印度新政府開展全方位的互惠互利合作，深化兩國友好情誼，並在既有的良好基礎上，持續促進雙方互動交流，以及強化在經貿、投資、半導體科技、醫衛、教育及文化等各領域的實質合作，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

印度 外交部 莫迪

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