孫衛東：美國為首推進在南中國海軍事部署激化分歧

大陸外交部副部長孫衛東出席東亞合作系列高官會後說，目前南中國海的最大安全挑戰來自域外，並指以美國為首的域外勢力推進在南中國海軍事部署和行動，挑唆激化涉海分歧和矛盾。

據新華社報導，孫衛東6月7日至8日率團赴寮國出席東協與中日韓（10+3）高官會、東亞峰會高官會和東協地區論壇高官會。

孫衛東在會後說：「關於南海問題，中方指出，目前南海的最大安全挑戰來自域外，以美國為首的域外勢力從地緣政治目的出發，操弄集團政治和陣營對抗，推進在南海軍事部署和行動，挑唆激化涉海分歧和矛盾，損害沿岸國正當權益。」

孫衛東說，中國對南中國海諸島擁有無可爭辯的主權，致力於按照雙軌思路，同南中國海當事國通過對話協商妥善管控爭議；同東協國家全面有效落實《南中國海各方行為宣言》，積極推動「南中國海行為準則」磋商不斷取得新進展，共同維護南中國海和平穩定大局。

針對美國在本地區部署中程導彈系統，孫衛東說：「中方指出，美方做法將本地區拉入軍備競賽漩渦，將整個亞太地區置於地緣衝突的陰影之下，嚴重開歷史倒車，嚴重危害地區國家安全，嚴重破壞地區和平穩定。」

孫衛東強調，中國堅決反對冷戰思維和陣營對抗，堅決反對任何域外勢力在本地區挑起軍備競賽，堅決反對將地區國家當作霸權工具和地緣戰略棋子。

他也說，剛剛結束的東亞合作系列高官會上，地區國家就當前形勢下把握東亞機制發展正確方向、推進各領域務實合作等深入交流，達成廣泛共識，為今年東亞合作領導人系列會議和外長會做準備。

孫衛東續稱，會議還就巴以衝突、烏克蘭危機、朝鮮半島、緬甸、氣候變化、網路安全、人工智慧等國際地區熱點問題和新興領域合作交換了意見。「中方闡述了在有關問題上的原則立場，對美西方涉華謬論予以嚴正駁斥。」