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歐洲議會選舉 匈牙利奧班政黨領先但表現遜於預期

中央社／ 布達佩斯9日綜合外電報導

歐洲議會選舉部分開票結果顯示，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）領導的青年民主黨（Fidesz）雖以43.8%的得票率領先，但成績不如預期，可能寫下奧班執政14年來最差表現。

法新社和路透社報導，根據已開出的逾半選票，青年民主黨雖然領先群雄，但得票率僅約44%，遠低於2019年歐洲大選的52%得票率，也低於選前民調預估的50%得票率。

根據部分開票結果，在投票率來到逾50%的新高紀錄下，奧班主要挑戰者馬格雅（Peter Magyar）所領導的自由黨（Tisza）拿下約30%得票率。

奧班在俄羅斯全面入侵鄰國烏克蘭後仍與俄羅斯保持密切商業關係，並拒絕向基輔運送武器，激怒了歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）盟國。

在俄烏戰爭迄今未歇下，他將這次的歐洲議會選舉形容為一場「支持和平或支持戰爭的全歐大選」，並稱自己在歐盟內「獨自為和平而戰」。

初步結果預測，青年民主黨將在歐洲議會贏得11席；自由黨拿下7席居次，繳出一個比選前任何一個民調預測都要好的成績單。

今年稍早才從政的政壇新星馬格雅承諾根除腐敗，並恢復匈牙利的民主制衡，批評者稱這種民主制衡在奧班執政下受到破壞。

馬格雅今天對記者說：「對所有匈牙利人民來說，顯而易見的是，現在我們面臨新的局勢、新的在野黨，它將能夠擊敗這個政府。」

匈牙利 得票率

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