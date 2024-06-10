台灣資助烏克蘭移民融入當地 波蘭市長致謝

台灣去年捐贈100萬美元成立「波蘭城市援烏-台灣基金」，駐波蘭代表吳尚年日前赴波茲南了解計畫推動情形，波茲南市長雅斯維亞克感謝台灣的援助，幫助烏克蘭新住民融入當地社區。

根據「波蘭大都會聯盟」（Union of PolishMetropolises）調查報告，俄烏戰爭爆發後約有320萬烏克蘭人遷入波蘭，其中220萬選擇居住在城市中，距離烏克蘭最近的城市熱舒夫（Rzeszów）人口增長53%、首都華沙15%，德波邊境城市波茲南（Poznan）16%。

大規模移民遷入導致波蘭大城住房與財政預算緊張，「波蘭城市協會」（Association of Polish Cities）監管專家沃伊西克（Marek Wójcik）接受政治新聞網站Politico採訪時表示，地方政府急需制定長期策略來整合新移民，設法融入當地，包括擴建學校和創造新就業機會。

為協助波蘭推動烏克蘭新住民融入社區計畫，台灣去年底捐贈100萬美元成立「波蘭城市援烏-台灣基金」，吳尚年5月代表台灣捐助波茲南，協助波茲南市的烏克蘭婦女與孩童融入當地社會。

波茲南為波蘭第5大城市，也是波蘭歷史、經濟、文化中心，波茲南原有十萬名烏克蘭居民，俄烏戰爭爆發後，陸續有3萬餘名烏克蘭難民湧入，其中多為婦孺及年長者。

吳尚年5日赴波茲南拜會市長雅斯維亞克（JacekJaśkowiak），在他陪同下參訪波烏社會文化協會、協助烏克蘭市民協調中心、移民資訊中心等機構，深入了解當地烏克蘭新住民融合計畫推動情形。

吳尚年表示，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，駐波蘭代表處即與波茲南市府共同協助安置逃離戰火摧殘的烏克蘭難民，此次再度合作幫助烏克蘭新住民融入當地生活的計畫非常有意義，「希望來自台灣的關懷，能帶給烏克蘭新住民更多溫暖。」

雅斯維亞克則感謝台灣的慷慨捐助，使波茲南得以順利推動融合及文化活動、推展語言課程及就業訓練等計畫，使烏克蘭移民能融入社區生活，適應在陌生國家生活的挑戰。

除了市府特別製作短片感謝台灣，雅斯維亞克也在個人社交媒體上發文說明來自台灣的資金援助，對波茲南支援烏克蘭移民的重要性。

他說，「在過去的兩年裡，台灣向波茲南提供了250萬波蘭茲羅提（約57萬5千美元）用於支持在俄羅斯侵略期間來到我們城市的烏克蘭人，今天那些來到波茲南並受台灣援助的烏克蘭人，已經成為了我們社區的一部分。」

駐波蘭代表處表示，2022年5月間代表處曾捐款該市為烏克蘭難民提供食品、協助安置、安排孩童就地入學及協助婦女就業的計畫。

代表處強調，台灣、波蘭與烏克蘭均是愛好和平，共享自由、民主價值的理念相近夥伴，未來台灣將持續展現人道關懷與同理心，與波蘭各界合作提供烏克蘭新住民必要協助，為他們日後重返家園、推動重建工作注入新動力。