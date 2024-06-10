分析：以色列戰時內閣成員甘茨請辭 削弱他在以哈戰影響力但有1利多

紐約時報報導，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）9日晚間宣布辭職，批評者指出他很可能幾個月前就做好決定，此舉一方面凸顯甘茨和總理內唐亞胡在加薩戰後方案的分歧，另一方面將削弱甘茨在以哈戰爭上的影響力，可是有利於在未來選舉與內唐亞胡抗衡。

甘茨和內唐亞胡最大的分歧在於加薩戰後治理方案。多位批評者表示，內唐亞胡遲遲未能針對戰後如何以及由誰治理加薩提出一貫方案。甘茨則呼籲，在取得美國、歐洲和阿拉伯國家與巴勒斯坦人背書下，建立行政體制負責平民事務。

如今，甘茨出走勢必削弱他在以哈戰爭上的影響力，可是有利於將自己塑造成站在內唐亞胡對立面的政治人物，有利於未來大選。

以哈戰爭以來，甘茨一直是推動停火協議的代表人物，他的溫和派立場也增加以色列在國際社會的可信度。如今，甘茨領導的中間偏右國家聯盟黨（National Unity）離開政府，內唐亞胡的聯合政府將向極右派傾斜。