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莫迪就職第3度出任總理 內閣團隊亮相

中央社／ 新德里10日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi）9日晚上宣誓就職，新的內閣團隊也正式亮相，多個老面孔預料仍將掌管關鍵部門。觀察人士認為，這意味著印度在重要領域將延續過去的政策。新華社
印度總理莫迪（Narendra Modi）9日晚上宣誓就職，新的內閣團隊也正式亮相，多個老面孔預料仍將掌管關鍵部門。觀察人士認為，這意味著印度在重要領域將延續過去的政策。新華社

印度總理莫迪（Narendra Modi）9日晚上宣誓就職，新的內閣團隊也正式亮相，多個老面孔預料仍將掌管關鍵部門。觀察人士認為，這意味著印度在重要領域將延續過去的政策。

印度6月初完成第18屆下議院選舉，以莫迪領導的「印度人民黨」（BJP）及友黨在總數543席的下議院拿下逾290席，過半數，享有組閣權。印度採議會內閣制，總理、內閣成員必須來自國會上議院或下議院。

莫迪7日被推舉為多數黨領導，然後由總統慕爾穆（Draupadi Murmu）正式任命為總理，就職儀式9日在印度總統府舉行，8000多名賓客出席，包括孟加拉、斯里蘭卡、馬爾地夫、不丹、尼泊爾、模里西斯和塞席爾等國的領導人。

現年73歲的莫迪已於2014年及2019年連續兩度出任總理，如今又獲得第3個任期，追平印度首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的紀錄。

與莫迪一起宣誓的還有另71名內閣成員，但他們在新政府的職務尚未公布，其中包括7名女性。

莫迪在社群平台X分享了就職典禮的照片和影片。他寫道，期盼服務印度14億人民，與內閣團隊一同把印度帶向新的發展高峰。

BJP本屆選舉一黨獨得240席，比整個在野聯盟取得的席數更多，然而未能一黨過半，因此必須與友黨合作組成聯合政府，分享權力。根據印度媒體「今日印度」（India Today）報導，友黨將分得11個職位。

本屆內閣成員名單上有不少老面孔，包括前國防部長辛赫（Rajnath Singh）、前外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、前內政部長夏哈（AmitShah）、前財政部長希塔拉曼（NirmalaSitharaman）、前商工部長戈雅（Piyush Goyal）、前電子與資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）等。

觀察人士解讀，這意味著BJP在重要領域的政策仍將延續。

印度國內生產毛額（GDP）已連續3個財政年度取得7%以上成長，2023-24財年GDP成長更是達到8.2%，而財政赤字控制在GDP的5.6%。然而，外界擔心聯合執政恐將影響印度的經濟改革步調，甚至政治穩定性。

新屆內閣當中，有多人早年曾經訪問台灣或是與台灣政治人物有過互動，包括莫迪本人。

內閣 印度 莫迪

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