快訊

端午節大氣仍不穩！吳德榮示警：午後慎防「劇烈天氣」 滯留鋒持續影響到這天

法網／五盤大戰退德金童！西班牙「小蠻牛」迎接第3座大滿貫創新猷

經濟部撤銷市府廢止處分 桃園SRF電廠敗部復活 地方批橫柴入灶

極右派聲勢看漲 馬克宏解散國會提前選舉

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天宣布解散國會，提前舉行選舉。他的中間派聯盟剛在歐洲議會大選中遭到極右翼擊敗。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）發表全國演說時宣布，國會下議院國民議會（NationalAssembly）首輪選舉將於30日舉行，第2輪將於7月7日進行。

他承認，歐洲聯盟的選舉「對於保護歐洲的政黨而言不是個好結果」。他強調，包括得票最高的國民聯盟（National Rally）在內，法國的極右翼政黨在法國的歐盟選舉中成功拿下近4成選票。

他說：「極右翼政黨…在這個洲各地都有斬獲，這是我自己無法接受的情況。」

「我決定由你們來選擇…因此我決定今晚解散國民議會。這項決定既嚴肅又沉重，但這是信任的行動。親愛的同胞，請相信你們自己，站在為自己和未來世代做出最佳抉擇的法國人民的立場上。」

根據多家民調公司預測，28歲的巴德拉（JordanBardella）領導的國民聯盟以32.3%到33%得票率，領先馬克宏所屬復興黨（Renaissance）為首聯盟的14.8%到 15.2%得票。

馬克宏日前曾經警告，本週選後極右派勢力在歐洲議會大幅湧現，歐盟恐面臨「遭到封鎖」的風險。

值各界將目光轉向馬克宏無法角逐連任的2027年法國總統大選，可能是國民聯盟名義上的領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）入主艾里賽宮（Elysee Palace）歷來最佳機會之際，今天的大選結果也標誌著一個關鍵時刻。

法國 馬克宏

延伸閱讀

拜登會馬克宏 喊合作抗中

不甩普亭？馬克宏再表態：想派軍事教官去烏克蘭

馬克宏：應允許烏克蘭以西方武器打擊俄軍事基地

應讓烏克蘭用西方武器攻打俄國？馬克宏、蕭茲都同意

相關新聞

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

韓聯社報導，南韓民間團體7日起連續兩日朝北韓發射裝有反朝鮮文宣的大型氣球，北韓不甘示弱，於8日第3度發動垃圾氣球作為報復...

黃循財時代來臨 他要如何讓「新加坡夢」翻新頁？

新加坡總理正式交接，李顯龍交棒給新任總理黃循財。

歐洲議會選舉 極右勢力躍進…未來政策可能更偏保護主義

歐盟上億名選民都在9日投票，為為期四天的歐洲議會選舉劃下句點，預料極右派政黨的歐洲議會席次將大有斬獲，引發歐洲推行更多極...

發表聯合聲明…美法打團結牌 拜登提印太自由

美國總統拜登訪問法國，八日與法國總統馬克宏發表聯合聲明，在俄烏、中東、經濟議題上打團結牌，強調共同價值；拜登更提到印太自...

北韓再飄垃圾氣球 南韓心戰喊話

南韓軍方九日表示，北韓從八日夜間起又向南韓空飄了數百個裝滿垃圾的氣球。南韓為了回應，九日傍晚恢復使用擴音器對北韓心戰喊話...

牆外文摘：新冠病毒可能來自武漢病毒研究所

（德國之聲中文網）退休的病毒專家福奇本周回到美國國會，在眾議院調查新冠病毒大流行委員會面前作證。《紐約時報》發表文章《為什麼說新冠病毒可能是從武漢病毒研究所洩漏的》，作者Alina Chan（麻省理工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。