出口民調…極右派德法大有斬獲 歐洲議會現右傾跡象

中央社／ 布魯塞爾9日綜合外電報導

出口民調結果顯示，在今天歐洲議會選舉中，極右翼在德國和法國大有斬獲，與更早選舉的荷蘭選情一致，在在顯現出先前對於歐洲議會將會右傾的預期已有逐步落實的初步跡象。

法新社報導，在法國，出口民調預測瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（National Rally）拿下約33%選票，將在新的歐洲議會（European Parliament）占有31席，比總統馬克宏（Emmanuel Macron）政黨的15%高出一倍多。

與此同時，極右派德國另類選擇黨（Alternative forGermany）擺脫選前一系列醜聞陰霾，以約16%得票率躍居第2，優於總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democrats）和執政聯盟另外兩個夥伴。

路透社報導，預測結果顯示，歐洲各地較主流保守派選情一片看好。初步預測結果符合這個涵蓋4億5000萬人口集團所屬的歐洲議會，席次分配將會出現廣泛性變化的先前預期。

所有這一切都意味著，歐洲議會很可能會在因應氣候變遷的政策作為上冷卻，並且對限制移民進入歐洲聯盟相關措施更加力挺。

歐洲議會在立場上可能會變得更四分五裂。值歐盟應對諸如敵意的俄羅斯、中國和美國產業競爭加劇等議題之際，要採行任何措施恐會變得更錯綜複雜而且步調更加緩慢。

初步出口民調結果預測，跨國中間偏右政黨歐洲人民黨（European People's Party）在包括德國和希臘等5國仍將是最大陣營。

這將對代表歐洲人民黨角逐歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席職位的現任主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任之路有利。

范德賴恩以視訊連線向黨內同事表達祝賀時說，她對於歐洲人民黨將會追隨其德國保守派成員而取得選舉勝利感到樂觀。

她說：「對於布魯塞爾，我們仍然得再等一等，因為數個會員國投票仍在進行中…結果很棒，現在我們必須讓歐洲各地跟進，我有信心將會如此。」

與此同時，在奧地利，根據過去一週在當地進行、於今晚投票結束後公布的民調結果，極右派自由黨（Freedom Party）很可能勝出。

而在6日就進行投票的荷蘭，出口民調顯示，民族主義派政治領袖懷爾德斯（Geert Wilders）的反移民政黨可望贏得荷蘭獲配29席中的7席，只比社會民主黨和綠黨（Greens）聯盟席次總數少一席。

德國 民調

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