南韓恢復擴音喊話 金正恩胞妹金與正：將有新回應

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓今天恢復在邊境附近對北韓擴音喊話後，北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，首爾可以預期平壤將有「新的回應」，並且警告「將陷入非常危險情勢」。

法新社報導，北韓數週以來跨越邊境向南韓空飄裝滿垃圾的氣球，首爾因而恢復使用擴音器對北韓喊話作為因應。

儼然成為金正恩政權重要發言人的金與正說，北韓最新一波空飄氣球攻勢本來計劃於今天結束，但在南韓恢復擴音喊話後，「情況已經改變」。

金與正表示，「這是非常危險情勢的序幕」，並強調「如果南韓選擇跨境散發傳單、用擴音器挑釁，他們將會見證我們的新回應」。

南韓合同參謀本部表示，軍方今天下午已經進行擴音喊話，並說是否繼續為之，「完全取決於北韓的行動」。

南韓表示，最近一次閃電戰於昨晚展開以來，北韓已向南韓空飄約330個載有垃圾袋的氣球。

南韓軍方今天深夜指出，北韓「再度對南韓空飄（疑似）裝有垃圾的氣球」，建議民眾若發現這類氣球應向當局進行通報，並且避免碰觸。

北韓 南韓 金與正

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