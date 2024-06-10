印度大選／甘地家族強勢回歸 莫迪3.0警訊

印度總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）在這次國會大選太過自滿，誇口將壓倒性大勝，結果卻席次大減，靠友黨支援勉強過半，莫迪雖贏得第三個總理任期，但「莫迪3.0」出現重大警訊。相對的，拉胡爾．甘地領導的老牌政黨國大黨強勢回歸，席次加倍，一掃多年來每況愈下頹勢。

莫迪2014年就開始執政，主打印度教民族主義和經濟建設，但批評者認為他任內宗教迫害加劇、境內穆斯林如坐針氈，他標榜推動基礎建設、科技發展等政績，追求經濟成長卻讓貧富差距惡化，且處理青年高失業率等施政失敗。

莫迪1987年加入人民黨，該黨當時還是邊緣政黨，但得力於印度教民族主義興起而開始壯大。莫迪2001年被任命為古茶拉底省首席部長，在該省推動基礎建設、產業和創新，讓「古茶拉底模式」成為發展和有效治理代名詞。

2014年大選，人民黨大勝對手國大黨，莫迪的古茶拉底模式成為國家藍圖。掌權後，莫迪升級國內老舊運輸網絡，打造主要城市和小村落間的公路。莫迪也增強印度軍力，並投資體育、科學與高端科技，去年印度成為全球第4個登月國。印度是全球經濟成長前段班，這個財年經濟成長估計達7.3%。

民族主義和國家安全被人民黨當作2019年大選基調，莫迪再度勝出。同年，印度唯一穆斯林占多數的查摩與克什米爾省，其特殊自治地位被廢，收歸新德里當局直接掌控。印度也推行備受爭議的國籍修正法，准許少數族群取得國籍，卻排除伊斯蘭教徒，被批為歧視。

反對黨開始擔心，莫迪若狂勝拿下第三任期，在野勢力恐怕會消失在印度政治版圖、深化印度一黨獨霸傾向，因此開始集結，集中選票奪回競爭激烈的選區。

國大黨領袖拉胡爾．甘地也知道國大黨必須改革，他重用年輕的政策分析師及一些接地氣的城鎮和村莊資深黨員，幫助他了解印度面臨的挑戰。國大黨也與全國各地要角合作，達成一系列「席位共享」協議，加強了反莫迪聯盟。避免選票分裂，國大黨讓自己的候選人競選更少的席次。

國大黨策略收效。人民黨這次只贏得240席，遠低於過半數272席，更比上屆選舉303席大減。國大黨領導的反對派聯盟獲得234席。

此外，反對派將莫迪描繪成億萬富翁的朋友，卻未能創造足夠就業機會，導致青年失業問題，也成功說服一些年輕人不再投給人民黨。

國大黨一名幹部斯里尼瓦斯說，民眾在這次選舉告訴莫迪，「你不是神，你可以被取代」。