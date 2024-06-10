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北韓再飄垃圾氣球 南韓心戰喊話

聯合報／ 國際中心／綜合報導

南韓軍方九日表示，北韓從八日夜間起又向南韓空飄了數百個裝滿垃圾的氣球。南韓為了回應，九日傍晚恢復使用擴音器對北韓心戰喊話。

南韓軍方表示，北韓最新一波垃圾氣球約三百卅個，「約八十個落入我方地區」，其他多數墜海，部分可能落在北韓境內。南韓在氣球中發現廢紙、塑膠等垃圾，經分析不含有害安全物質。

北韓為報復南韓團體空飄反北韓傳單，於上月廿八至廿九日、本月一日至二日對南韓空飄垃圾氣球約一千個。北韓說，如果南韓再次散發反北韓傳單，北韓將再次空飄垃圾氣球。

南韓民間團體六至七日對北韓空飄傳單，北韓因此再度空飄垃圾氣球。

南韓聯合參謀本部（聯參）九日表示，為應對北韓垃圾氣球，南韓九日下午在兩韓邊界地區對北韓重啟心戰喊話。南韓啟動多台固定式擴音設備，持續二小時左右，距離邊界卅公里範圍內都聽得到喊話內容。

聯參表示，南韓是否進一步對北韓喊話，取決於北韓今後行動。若北韓為反制喊話而發起挑釁，南韓將再次進行喊話。

聯參強調，此次事態所有的責任均在北韓，敦促北韓立刻停止空飄垃圾氣球等行為。

北韓 南韓 廢紙

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